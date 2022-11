Neben der PS5, die immer noch kaum zu haben ist und der zum Glück deutlich besser verfügbaren Xbox Series X wird die dritte Instanz der aktuellen Konsolengeneration gerne vergessen: die Xbox Series S. Vielleicht lässt sich aber der ein oder andere von der Konsole überzeugen, wenn sie nur 222€ kostet, so wie gerade bei Saturn.

So gut ist die Xbox Series S

Einige Konsoleninteressierte sind vielleicht davon abgeschreckt, dass es sich bei der Xbox Series S um die kleinere Version der aktuellen Microsoft Konsolen handelt – denn kleiner heißt oft auch schwächer, oder? Während es stimmt, dass sich die Hardware der Xbox Series S von der Series X unterscheidet, heißt das keinesfalls, dass diese „schwach“ ist. Im Gegenteil: Alle Spiele der aktuellen Konsolengeneration laufen auf beiden Konsolen hervorragend.

Kommen wir gleich einmal zu den Unterschieden: Die Xbox Series S hat standardmäßig eine 512 GB SSD, während in der Series X eine 1 TB Festplatte verbaut ist. Blöd, oder? Nicht wirklich, denn den Speicher beider Konsolen könnt ihr beliebig erweitern. Was ist mit der Rechenleistung? Auch hier klingt der Unterschied zunächst dramatisch: Die Xbox Series X schafft beeindruckende 12 Teraflops, die Xbox Series S „nur“ 4. Zugegeben, die größere Konsole ist etwas schneller, die Größte Auswirkung davon ist allerdings nur, dass ihr auf der Series S nicht in nativem 4K spielen könnt. Das macht sich natürlich nur bemerkbar, wenn ihr auch auf einem 4K-TV spielt, aber auch hier gibt es zumindest 4K-Upscaling.

Zu guter Letzt müsst ihr bei der Series S leider auf ein Laufwerk verzichten, hier hören die Unterschiede dann auch schon auf. Raytracing und 120 FPS packt die Xbox Series S locker, Ladezeiten sind kurz und ihr könnt schnell zwischen Spielen wechseln – was wollt ihr mehr von einer Konsole? Apropos Spiele: Wie bereits erwähnt könnt ihr alle Spiele für die Series X auch auf der kleineren Konsole spielen. Dank Abwärtskompatibilität bleiben euch auch alle Spiele für die Xbox One erhalten, die ihr im Xbox-Store gekauft habt.

Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch jetzt noch ein Abo für den Xbox Game Pass (9,99€/Monat) holen und ihr erhaltet Zugang zu hunderten Spielen, davon jeden Monat einige gratis. Auch eine EA-Play-Mitgliedschaft ist demnächst im Abo enthalten. Langweilig sollte euch also so schnell nicht werden.