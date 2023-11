Startschuss für den Black Friday: Sichert euch jetzt die besten Angebote von MediaMarkt

Bei MediaMarkt und Saturn ist der Black Friday jetzt offiziell gestartet. Sichert euch die besten Angebote, solange sie verfügbar sind.

Auch wenn es erst in ein paar Stunden Freitag ist, haben MediaMarkt und Saturn jetzt endgültig den Black Friday eingeläutet. Die Black Week Angebote sind vorbei, einige haben es allerdings auch in die neue Aktion geschafft, die bis zum 27. November um 9 Uhr morgens läuft. Wir geben euch alle Infos.

Black Friday Start bei MediaMarkt

Es ist wieder so weit: Der Black Friday ist da und bringt mal wieder einige der heißesten Angebote des Jahres. MediaMarkt und Saturn sind mit haufenweise Schnäppchen aus so ziemlich allen Kategorien vertreten. In den kommenden Stunden und Tagen werden wir für die allerbesten Deals der Aktion heraussuchen und einzeln vorstellen. Bis dahin könnt ihr euch selbst schonmal in der Übersicht umsehen.

Einer der besten Deals

Der für viele sicherlich beste Deal läuft schon seit heute Mittag und ist nach wie vor verfügbar. Die PS5 von Sony in der Disc Edition kostet aktuell nämlich nur 429€! Das ist natürlich der absolute Bestpreis für die Next-Gen-Konsole, die lange Zeit überhaupt nicht lieferbar war.

Schnappt euch jetzt die PS5 im Angebot!

Passend dazu ist auch der beliebte DualSense-Controller ordentlich reduziert. Ihr bekommt ihn jetzt in verschiedenen Farben für günstige 49,99€. Die UVP liegt hier bei 69,99€. Der DualSense ist das geheime Highlight der PS5. Durch sein haptisches Feedback und die adaptiven Trigger könnt ihr eure Lieblingsspiele nicht nur sehen und hören, sondern auch direkt in euren Händen fühlen.

Noch mehr tolle Angebote und aktuelle Schnäppchen findet ihr wie immer in unserer Deal-Übersicht. Hier stellen wir euch täglich spannende Aktionen und Neuerscheinungen aus den Bereichen Gaming, Hardware und Multimedia ausführlich vor. Schaut doch mal vorbei!