Der Black Friday steht schon bald vor der Tür, zusammen mit dem Cyber Monday, dem Singles Day und vielen anderen Aktionen im November. Was wir erwarten und wie ihr euch am besten vorbereitet, erfahrt ihr hier.

Gute Angebote gibt es natürlich das ganze Jahr über, aber an ein paar Tagen häufen sich die tiefen Preise ganz besonders. Das größte und bekannteste Deal-Event des Jahres ist wohl der Black Friday, der jeweils auf den letzten Freitag im November fällt. 2022 ist dieses Datum der 25. November.

Die Tradition der besonders guten Angebote stammt aus den USA, wo viele Geschäfte ihre Preise an diesem Tag radikal senken. Das wiederum nutzen die Kunden, um ihre Weihnachtseinkäufe so günstig wie möglich zu erledigen. Inzwischen ist der Brauch auch bei uns angekommen, auch wenn sich viele der Angebote eher online finden lassen und so – zum Glück – keine riesigen Menschenmassen in den Läden entstehen.

Der Black Friday ist allerdings lange nicht mehr das einzige Event im November: Amazon hat am Montag nach dem Black Friday, dieses Jahr dem 28. November, den Cyber Monday ins Leben gerufen. Auch der Singles Day am 11. November, der aus China stammt, wird hier zunehmend für Aktionen genutzt. Zusätzlich haben einige Geschäfte ihre Novemberangebote schon ab Anfang des Monats oder während der „Black Week“, also der ganzen Woche vor dem Black Friday.

Wenn ihr nicht so lange warten wollt, dann gibt es sogar schon bald die nächste Spargelegenheit, denn Amazon hat einen „zweiten Prime Day“ mit exklusiven Prime-Angeboten angekündigt. Mehr Informationen gibt es hier:

Amazon Prime Day: Nur noch wenige Stunden bis zum Start der Schnäppchen-Sause

Einige auf dieser Seite eingebaute Links sind Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhält Mein-MMO.de je nach Anbieter eine kleine Provision ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.

Amazon & Co.: Auf diese Shops solltet ihr am Black Friday achten

Wie bereits erwähnt ist der Cyber Monday ein eigens von Amazon kreiertes Event, die meisten Angebote des Online-Riesen werdet ihr also wahrscheinlich an diesem Tag finden. Falls es bereits vorher gute Angebote gibt, erfahrt ihr es auf jeden Fall in unserem Deal Blog.

MediaMarkt und Saturn werden auf jeden Fall ebenfalls vertreten sein. Im vergangenen Jahr gab es Angebote am Singles Day, sowie vereinzelte Rabatte den ganzen Monat über außerdem konnten am Montag der Black Week und am Black Weekend besondere Rabatte ergattert werden.

Wenn ihr auf günstige PC-Hardware aus seid, dann solltet ihr auch bei Cyberport, Alternate und besonders Mindfactory vorbeischauen. Hier findet ihr vielleicht sogar mal eine Grafikkarte zu einem guten Preis.

Auch eBay und Otto lohnen sich oft, was Angebote angeht. Die Shops führen ein weiteres Sortiment, sind also auch eine gute Anlaufstelle für alle eure Bedürfnisse, die nichts mit Gaming zu tun haben.

So findet ihr die besten Angebote am Black Friday

Natürlich sind nicht alle Angebote am Black Friday auch die besten. Manche Shops erhöhen kurz vor der Cyberweek ihre Preise, nur um sie anschließend wieder senken zu können. Wenn ihr auf ein bestimmtes Produkt aus seid, solltet ihr den Preis also schon eine Weile vor dem Black Friday im Auge behalten. Dabei helfen auch Vergleichsplattformen wie zum Beispiel geizhals.de. So könnt ihr euch auch einfach eine Übersicht über die Preise verschiedener Anbieter verschaffen.

Ihr könnt euch außerdem in den meisten Online-Shops Wunschlisten anlegen, wenn ihr ein Konto habt. So könnt ihr nicht nur schnell die Preise der Produkte vergleichen, sondern werdet oft auch direkt informiert, sollte sich ein Artikel im Angebot befinden.

Allerdings ist besonders bei Amazon, eBay und anderen Händlern, die Drittanbieter zulassen, Vorsicht geboten. Gerade um den Black Friday herum tauchen teilweise zwielichtige Shops auf, die ihre Ware nie an die Kunden ausliefern. Wenn ihr also eine günstige PS5 oder Grafikkarte findet, schaut lieber einmal genauer den Verkäufer an, bevor ihr sie in den Warenkorb legt. Selbstverständlich stellen wir sicher, dass alle Angebote, die ihr auf unserer Seite findet, von vertrauenswürdigen Anbietern stammen.

Wenn ihr euch noch etwas genauer über möglichen Betrug und eure Rechte als Käufer informieren wollt, empfehlen wir diesen sehr detaillierten Artikel auf unserer Schwesterseite GameStar.

Welche Angebote wird es geben?

Genau können wir natürlich noch nicht sagen, welche Produkte im Angebot sein werden, wir können aber einige Vermutungen aufstellen. Diese basieren darauf, was im letzten Jahr am Black Friday reduziert war, den Deals der letzten Monate und dem Erscheinungsdatum bestimmter Produkte.

Werden Grafikkarten & Co. günstiger?

Egal ob ihr zu den Laptop-Besitzern oder Selbstbauern gehört, der Black Friday wird interessant.

In letzter Zeit ist es besonders bei Mindfactory immer wieder der Fall, dass ihr Grafikkarten zu besonders niedrigen Preisen holen könnt, daher ist es nicht auszuschließen, dass es auch im November wieder Angebote auf die GeForce RTX 3070, 3080 und mehr gibt. Hinzu kommt noch der Release der GTX 40er-Generation, der die Preise der Vorgängermodelle etwas senken sollte. Dass die Preise allerdings so astronomisch tief werden, wie noch nie, bleibt trotzdem zu bezweifeln.

Auch auf andere PC-Hardware wie Intel-Core und Ryzen-Prozessoren könntet ihr einige Rabatte finden, haltet also auf jeden Fall die Augen offen, wenn ihr eurem PC im November ein Upgrade verpassen wollt. Das gleiche gilt für Gaming-Laptops, falls ihr gleich ein komplettpaket mit guter Hardware haben wollt. Habt ihr es eher auf Peripherie wie Gaming-Monitore, -Mäuse oder -Headsets abgesehen, solltet ihr aber zweifellos fündig werden.

Gibt es dieses Jahr Rabatte auf PS5 und Xbox Series X?

Selbstverständlich hoffen wir wieder auf einen PS5-Drop, sollte das allerdings der Fall sein, dann wird sie wohl nur zur UVP verfügbar sein. Wenn ihr das auf keinen Fall verpassen wollt, dann behaltet unseren PS5-Live-Ticker im Auge.

Was die Xbos Series X angeht, so könnt ihr dieses Jahr vielleicht etwas optimistischer sein. Die kleine Schwester, die Series S, gibt es schon seit geraumer Zeit immer wieder etwas günstiger zu haben. Wenn ihr euch also für die günstigere Konsole entschieden habt, habt ihr gute Chancen auf einen Deal. Was die stärkere Series X angeht, ist die Antwort etwas nebulöser. Da sie inzwischen relativ gut verfügbar ist, ist es auch nicht auszuschließen, dass sie vielleicht ein bisschen günstiger wird. Besonders solltet ihr hier eBay im Auge behalten, denn dort gab es in der Vergangenheit bereits Rabatt auf die Xbox. Sollte es Rabatt geben, wird dieser aber wahrscheinlich nicht allzu hoch ausfallen.

Wenn ihr schon eine Konsole habt, werdet ihr bestimmt bei Spielen und Zubehör fündig.

Wie ist es mit Nintendo Switch Angeboten?

Wollt ihr euch endlich eine Switch zulegen, dann ist der Black Friday meistens eine gute Gelegenheit dafür. Insbesondere wenn ihr es auf die Nintendo Switch OLED abgesehen habt, solltet ihr ein Auge offen halten, denn dieses Jahr wird wohl der erste Black Friday, an dem es die verbesserte Konsole günstiger geben könnte. Neben dem OLED-Display, das lebhaftere Farben darstellen kann, hat die Konsole auch ein Upgrade für Speicher, Akku und sogar bei den Lautsprechern erhalten.

Die Nintendo Switch Lite und Nintendo Switch V2 findet ihr zweifellos in dem einen oder anderen Shop zum guten Preis. Ebenso verhält es sich mit Zubehör für die Konsolen, egal ob Hülle, Joy-Con oder Pro-Controller. Habt ihr besonders ein Auge auf Amazon, wo ihr so wie so schon eine große Auswahl an Zubehör für die Switch zu guten Preisen findet.

Wird es am Prime Day günstige Fernseher geben?

Mit Sicherheit! TVs sind generell nicht günstig, aber auch beliebte Aktionsprodukte bei vielen Shops. Welche Modelle und wie viel Rabatt können wir leider nicht genau sagen, aber ihr könnt ohne Zweifel den ein oder anderen OLED TV von LG, Sony oder Samsung im Angebot finden. Hier solltet ihr vor allem auf Saturn und MediaMarkt achten.

Von normalen 55 Zoll bis extravaganten 80 Zoll Fernsehern ist für jeden etwas dabei.

Auf welche Black Friday Angebote könnt ihr euch noch freuen?

Auf jeden Fall erwarten wir wieder die ein oder andere Aktion, bei der ihr günstige Spiele abstauben könnt. Darunter befinden sich bestimmt auch einige Titel aus diesem Jahr, falls ihr also noch keine Gelegenheit hattet, Horizon Forbidden West oder Elden Ring zu spielen, dann könnte das eure Chance sein. Meistens konzentrieren sich die Spiele-Deals eher auf Konsolen, das bedeutet aber auch, dass ihr eventuell einige der notorisch preisstabilen Nintendo-Spiele günstiger erwischen könntet.

Amazon wird wahrscheinlich wieder ihre Produkte ihrer Eigenmarken vergünstigt anbieten. Falls ihr also noch auf ein Echo, eine Alexa oder einen Fire TV Stick aus seid, könntet ihr im November wieder Glück haben.

Smartphones, Tablets und Homeoffice-Equipment sind bestimmt auch wieder unter den Angeboten zu finden. Ob es das iPhone 14 schon günstiger geben wird, ist eher unsicher, aber das iPhone 13 sowie einige iPads, MacBooks und andere Apple Produkte befinden sich garantiert irgendwo im Cyberweek-Sale. Andere Handys wie die Samsung Galaxy S und A-Reihen sowie Geräte von Huawei und Xiaomi sind wahrscheinlich auch wieder mit am Start.

Alles in allem sollte also für jeden etwas zu finden sein – egal ob nur ein günstiges Spiel oder ein riesiger OLED TV. Wir wünschen euch schon mal viel Spaß beim Shoppen!