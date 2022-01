MMORPG Black Desert hat 230 % mehr PC-Spieler nach großem Update – Das haben sie geändert

Das MMORPG Black Desert Online ist seit langem auf dem Markt und bereits seit einiger Zeit erfolgreich. Nun hat ein Update aber dafür gesorgt, dass mehr als doppelt so viele neue PC-Spieler im Game sind. Wie haben sie das geschafft?

Wo kommen die ganzen Spieler her? Black Desert Online gehört schon länger zu den MMORPGs, die gut besucht sind. Das Buy2Play-Game kann mit seiner hübschen Grafik, den Action-Kämpfen und der kompletten Freiheit seit Jahren Fans auf der ganzen Welt begeistern. Gehört damit sogar zu den aktuell besten MMORPGs 2022.

Nun hat das MMORPG aber noch einmal richtig zugelegt, wie der Entwickler Pearl Abyss in einer Pressemeldung bekannt gab. Demnach konnte Black Desert seit dem letzten Update 230 % mehr neue, tägliche User auf dem PC in Europa und Amerika hinzugewinnen können.

Weltweit und auf allen Konsolen soll sich die Spielerzahl um 165 % erhöht haben. Beide Zahlen sprechen für einen sehr guten Stand des MMORPGs. Doch was hat das Update geändert, um solche Erfolge verbuchen zu können?

Was brachten die letzten Updates? Das große Winter-Update in Black Desert Online brachte mehr mit sich als nur ein paar nette Winter-Events. Tatsächlich wurden 17 der 23 Klassen von Black Desert Online grundlegend überarbeitet.

Passend dazu öffnete das MMORPG Winter-Season-Server, auf denen man schneller leveln konnte und somit direkt die neuen-alten Klassen ausprobieren konnte. Die Neuheiten der 17 Klassen reichen von neuen Frisuren und Outfits bis zu neuen Waffen und Fähigkeiten.

Einen Trailer zu dem Klassenreboot könnt ihr hier sehen:

Im gleichen Atemzug hat Pearl Ayss die Skill-Punkte aller bestehenden Charaktere dieser Klassen zurückgesetzt, sodass jeder die Chance hat, seinen alten Charakter komplett neu zu erleben.

Neben den umfangreichen Änderungen an den meisten Klassen kamen mit neueren Updates auch drei neue Events in das Spiel sowie zahlreiche Bugfixes.

Bestehende Community hat gemischte Gefühle

Wie reagieren die Spieler? Das Reboot der Klassen sorgte natürlich für Diskussionen innerhalb der Community. Viele Spieler freuen sich über den Reboot, aber einige Fans genervt davon, dass ausgerechnet ihre Klasse nicht angefasst wurde.

Andere sehen die Changes an den Klassen selbst gemischt und sehen darin gute als auch schlechte Auswirkungen auf Black Desert Online und die Balance im Spiel allgemein. Viele Klassen sind jetzt sehr viel stärker als sie das vorher waren, was einige User problematisch sehen.

Was sagen die Fans? Unter einem reddit-Thread zu dem Thema wird kräftig darüber diskutiert, ob und welche Changes der Klassen nun gut waren und welche vielleicht nicht ganz so gut waren (via reddit).

Dem Spieler SmolikOFF sind die Änderungen nicht umfangreich genug: “Klar, jede Klasse ist jetzt stärker, als sie vorher war. Das Problem ist, dass Pearl Abyss uns umfassende Änderungen versprochen und andere Inhalte dafür verschoben hat. Es sollte mehr sein, als nur ein Balance-Patch. Was die meisten Klassen aber bekommen haben, ist leider – nur ein Balance-Patch. Das enttäuscht.”

Auch xaky05 ist sich uneinig: “Ich mag die mechanischen Änderungen und die neuen Klassen und Schadens-Änderungen. Nur Duelle zwischen manchen Klassen fühlen sich jetzt komisch an. Wer als erstes schießt, gewinnt.”

User Kolz ist ebenfalls nicht begeistert: “Es gab eine Menge mehr Schaden, ja, aber nicht die Quality-of-Life-Verbesserungen auf die ich gehofft habe. Es gibt einige Änderungen, die ich mag und die mir das Leben im PvE und PvP leichter machen. Trotzdem bin ich nicht unbedingt begeistert.”

Was haltet ihr von den Änderungen an den Klassen und dem enormen Zuwachs an neuen Spielern in Black Desert? Habt ihr das MMORPG selbst schon einmal gezockt und wollt jetzt wieder in eure alte Klassen reinschauen, um zu sehen, was sich geändert hat? Oder spielt ihr BDO noch aktiv und habt eine ganz eigene Meinung zu den Änderungen? Schreibt sie uns hier auf MeinMMO.

Wenn ihr jetzt zurückkehren möchtet, haben wir einen Guide für euch vorbereitet: So levelt ihr 2022 schnell von 1 auf 61.