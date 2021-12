Ein Teil der Spieler findet die Bilder und Infos aus dem Leak cool und für so manchen Spieler, der gerade Auszeit nimmt, wäre Wukong sogar ein Grund, mit BDO neu anzufangen. Besonders cool würden diese Fans es finden, wenn er genau wie in der Legende auf einer goldenen Wolke fliegen kann.

Als Zweitwaffe soll die neue Klasse einen traditionellen chinesischen Krug nutzen. Auf dem Bild kann man den Krug am Gürtel des Wukong erkennen. Solche Krüge haben normalerweise eine Verengung in der Mitte, um die ein Seil gewickelt ist, damit sie einfacher zu transportieren sind.

Um diese Klasse geht’s: Die Legende des Affenkönig Sun Wukong wird auch in Europa vielen bekannt sein, da Wukong als Charakter in beliebten Serien wie Dragon Ball neu interpretiert oder in Spielen wie League of Legends verwendet wurde.

