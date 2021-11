Erzählt mal: Wie wichtig ist euch ein guter Charakter-Editor in MMORPGs?

In MMORPGs schlüpfen die Spieler in die Rollen von Helden, Abenteurern oder einer Figur, die es einfach mit dem Bösen aufnehmen möchte. In der Regel könnt ihr das Aussehen dieses Charakters nach euren Wünschen anpassen. Doch nicht jeder Charakter-Editor geht dabei stark ins Detail. Wir von MeinMMO möchten wissen, wie wichtig euch so ein Editor ist.

Was für Charakter-Editoren gibt es? Einer der ersten Inhalte, den jeder Spieler von einem MMORPG erlebt, ist der Charakter-Editor. Der kann jedoch sehr unterschiedlich ausfallen.

Black Desert etwa bietet in seinem Editor so ziemlich alles an, was das Herz begehrt:

Ihr habt die Auswahl aus etlichen Gesichtern, Frisuren und Körperformen

Fast alle Bereiche am Körper haben eigene Slider, in denen ihr die Größe und Form einstellen könnt

Ihr habt die Wahl aus über 256 verschiedenen Farben für Haare und 40 für die Augen

Allerdings bleibt hier alles realistisch in den Proportionen

Auf der anderen Seite gibt es Spiele, die euch nur ganz wenige Einstellungsmöglichkeiten anbieten. Zu diesen zählt etwa New World. Dort gibt es nur ausgewählte vorgefertigte Gesichter, Frisuren sowie Farben für Haare und Augen gibt es nur wenige. Slider zum Anpassen der Körperformen gibt es überhaupt nicht.

Die dritte Art von Charakter-Editor geht ins besonders „Extreme“. Hier könnt ihr alle Größen und Formen nach Belieben anpassen, egal ob das logisch ist oder nicht. Ein besonderes Beispiel wäre hier League of Maidens.

Übergroße Köpfe und andere angepasste Proportionen sind in League of Maidens möglich.

Allerdings verzichten einige MMORPGs auch komplett auf einen Editor, wie etwa das neue Lineage 2M. Hier ändert nur die Wahl der Klasse etwas an eurem Aussehen. Alle Mitglieder der gleichen Klasse haben jedoch das gleiche Aussehen, das nur durch die getragene Rüstung angepasst wird.

In diesen 8 MMOs könnt ihr im Editor eure Traum-Charaktere erschaffen!

Wie wichtig ist euch ein guter Charakter-Editor?

So könnt ihr abstimmen: Ihr könnt eure Stimme wie immer in dem Umfrage-Tool unten abgeben. Berücksichtigt, dass ihr eure Wahl nur ein Mal treffen könnt und sie nicht mehr rückgängig gemacht werden kann.

Schreibt zusätzlich gerne einen Kommentar, auf was ihr besonders Wert legt. Muss es viele Slider wie in BDO geben oder reicht euch auch eine abgespeckte Version wie in New World? Muss es realistisch oder darf es auch abgedreht sein? Wir freuen uns auf eure Kommentare.

Im Zusammenhang mit dem Charakter-Editor gibt es gerade Kritik bei Lost Ark. In der westlichen Version sollen die Charaktere weniger freizügig und zudem dunklere Haut-Optionen haben als in Russland oder Korea:

YouTuber sagt: Amazon zensiert und verändert MMORPG Lost Ark stark im Westen