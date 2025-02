„Ich würde mich vor der Presse verstecken“: Bill Gates sagt, was er tun würde, wenn der CEO von Microsoft von Windows 11 zu Windows 10 wechseln würde

Tech-Pionier und Milliardär Mark Cuban sprach in einem Interview mit Bill Gates. Dabei fragte er ihn, was Gates tun würde, wenn man nach seinem Weggang wieder Windows 10 einsetzen würde. Cuban spielt damit auf den Wechsel eines Basketball-Stars vor wenigen Tagen an, der ihn selbst stark getroffen hat.

Mark Cuban ist Tech-Pionier und vor allem als Minderheitseigentümer des Profibasketball-Teams der Dallas Mavericks bekannt. 2023 verkaufte er einen Teil seines Clubs.

In einem Interview mit Microsoft-Gründer Bill Gates sprach er jetzt darüber, was Gates tun würde, wenn sein Nachfolger eine verrückte Entscheidung treffen würde: Den Wechsel von Windows 10 auf 11 rückgängig zu machen und weiterhin auf Windows 10 zu setzen.

Bill Gates würde sich vor der Presse verstecken, spielt damit auf ein Sportevent in den USA an

Das fragte Cuban: Der Milliardär sprach mit Bill Gates im Eisemann Center in Richardson. Und hier fragte er den anwesenden Microsoft-Gründer vor dem Publikum:

Wenn Sie, nachdem Sie Microsoft verlassen haben, herausfinden würden, dass Steve Ballmer Windows 11 – das neue, heiße Betriebssystem – gegen Windows 10, das berühmte, aber ältere Betriebssystem, eingetauscht hat, was würden Sie tun?

Das Publikum lachte über Cubans Ausführungen und nach der Frage applaudierte der volle Saal. Gates schmunzelte über die Frage und erwiderte:

Ich muss mich vielleicht vor der Presse verstecken.

„Ich kenne ein paar andere Leute, die sich in dieser Situation befinden“, antwortete Cuban auf diese Antwort. Er spielte damit auf einen Wechsel bei den Dallas Mavericks an, der in den USA gerade für großen Wirbel gesorgt hat.

Was war genau passiert? Das Profibasketball-Team Dallas Mavericks hatte Luka Doncic gegen Los Anthony Davis von Los Angeles Laker getauscht und damit für Schlagzeilen gesorgt. Das Online-Magazin Dallas News schreibt dazu: „Wäre in Dallas tatsächlich eine Bombe explodiert, hätte das wahrscheinlich nicht so viele Schlagzeilen gemacht.“

Support für Windows 10 endet im Oktober 2025

Wie geht es mit Microsoft weiter? Derzeit plant Microsoft, den Support für Windows 10 am 14. Oktober 2025 offiziell einzustellen. Kostenpflichtig (rund 30 Euro) kann man den Support noch um ein weiteres Jahr verlängern, aber dann ist ebenfalls Schluss.

Unter Spielern ist Windows 11 laut der „Steam Hardware Survey“ mittlerweile mit 53,46 % auf dem ersten Platz, doch Windows 10 ist mit 42,87 % nicht weniger beliebt unter Spielern. Linux und Macintosh sind verschwindend gering unter 1,4 % (Mac) und 2,06 % (Linux). Bis Oktober 2025 müssen daher noch Millionen Spieler das Betriebssystem wechseln, wenn sie weiterhin Updates erhalten wollen.

Warum nutzen viele Spieler noch Windows 10? Windows 11 ist unter vielen Nutzern und Spielern nicht sehr beliebt. Das liegt vor allem an der sehr restriktiven Politik mit der Microsoft seine neuste Version von Windows 11 verkauft: Ältere Hardware wird beispielsweise nicht mehr unterstützt und nur mit Tricks lassen sich die Sperren für alte Hardware in Windows 11 umgehen.

Grundsätzlich sprechen etliche Gründe sowohl für als auch gegen das Upgrade auf Windows 11. Was für und vor allem, was gegen ein Upgrade auf Windows 11 spricht, haben wir euch auf MeinMMO detailliert aufgeschlüsselt.

Alle Wichtige zum Ende von Windows 10, was ihr vor dem Update beachten solltet und was ihr auf jeden Fall noch tun solltet, lest ihr direkt auf MeinMMO: Was ihr vor dem Ende von Windows 10 beachten müsst und tun solltet