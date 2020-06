BILD ätzt: Sony enttäuscht Fans mit PS5-Event – Aber stimmt das wirklich?

Die BILD ist online und am Kiosk die größte deutsche Zeitung. In einem Online-Artikel stellen sie das Reveal-Event der PlayStation 5 von Sony am 11.6. als Enttäuschung hin. Denn dort wurden „nur“ Spiele und das Gehäuse der PS5 gezeigt, aber weder Preis, noch Release-Datum genannt. Aber ist diese Darstellung wirklich korrekt? Hat Sony die Fans enttäuscht?

Das schreibt die BILD über das Event: Aus Sicht von „Bild.de“ war der Live-Stream am 11.6. eine Enttäuschung. Das stellt schon der Titel klar: „Sony enttäuscht die PlayStation-Fans.“ (via Bild.de)

Laut der Argumentation des Autors hätten Spieler auf „das Release-Datum und den Preis“ der PlayStation 5 gewartet, aber stattdessen „nur“ Spiele zu sehen bekommen.

Der Autor räumt lediglich ein: „Zumindest gab es noch einen Blick auf das Gehäuse der neuen PS5.“

Als Beleg für die These nennt Bild.de „hunderte Kommentare unter dem Live-Stream auf YouTube.“ Der Artikel schließt: Für viele Fans sei die Veranstaltung trotz gezeigter Spiele und des ersten Blicks aufs Gehäuse eine Enttäuschung gewesen.

Godfall war eines der neuen Spiele, die Sony am Donnerstagabend zeigte.

Die 3 Probleme der Darstellung

Die BILD zeichnet ein negatives Bild des Events:

BILD geht davon aus, dass Fans erwarteten, von dem Event unbedingt Preis und Release-Datum der PS5 zu erfahren.

BILD nimmt ferner an, dass das Design der PS5 und die Games nur eine untergeordnete Rolle für die Fans spielen.

BILD nimmt als Beleg für ihre These, Sony habe die PlayStation-Fans enttäuscht, die Reaktion auf das YouTube-Video

Wir schauen uns die Probleme mit diesen 3 Faktoren im Einzelnen an.

Das ist das Problem mit der Erwartungshaltung: Im Artikel heißt es, viele Fans hätten erwartet, jetzt Details über Preise und das Release-Datum zu erhalten.

Diese Erwartungshaltung war aber nicht so eindeutig, wie von der BILD behauptet. Der Fokus des Reveal-Event lag von Beginn an auf den Games. Diesen Fokus hatte Sony auch genauso kommuniziert: Es sollte bei dem Event um die Games gehen, nicht um den Release oder den Preis. Das wären bestenfalls Überraschungen gewesen.

Mittlerweile weiß man, dass Sony Preis und Release-Datum der PS5 zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben will.

Dieses Bild sorgte gestern Abend für Emotionen: Aber war das Enttäuschung?

Design der PS5 ist kein „Trostpreis“ für Spieler, sondern wichtig

Das ist das Problem mit der Wertung: BILD schreibt, der Blick auf das Design sei nur ein „Trost“ gewesen, so als war das eine Kleinigkeit. Das ist aber weit an der Realität vorbei.

Tatsächlich spielt das finale Design der PlayStation 5 für viele Spieler eine große Rolle. Denn sie sehen die Konsole als Einrichtungsgegenstand, der auf Jahre in ihrem Wohnzimmer stehen wird. Daher war das Interesse an dem Design der PlayStation 5 im Vorfeld mindestens genauso hoch, wenn nicht höher, als an einem Preis. Das Interesse sieht man etwa an zahlreichen „Fan-Designs“, die vor der offiziellen Vorstellung kursierten.

Kann man die PS5 hinlegen oder sieht sie immer wie ein Turm aus?

Aus Umfragen von MeinMMO sehen wir, dass der Preis eine Rolle spielt und viele Spieler über den Preis diskutieren. Doch der Preis spielt nicht die dominante, alles entscheidende Rolle, wie von der BILD angenommen. Er ist nicht so wichtig, dass alles andere hinter dem Preis verblasst und sich keiner für Spiele oder das Design interessiert, solange der Preis nicht klar ist.

Das Release-Datum scheint noch weniger wichtig zu sein. Die meisten rechnen mit einem Release der PS5 am Ende des Jahres, ob es dann Oktober oder November wird, scheint für viele nicht so wichtig zu sein, wie das finale Aussehen.

Auf eine negative Bewertung zum Reveal-Trailer kommen 29 positive. Quelle: YouTube

Das ist das Problem mit dem Beweis: BILD führt „hunderte negative Kommentare“ unter dem YouTube-Video an, die deutlich machen, wie enttäuschend das Reveal war.

Tatsächlich hat das YouTube-Video aber 619.500 Daumen nach oben, bei nur 21.260 Daumen nach unten. Auf jeden, der das Video negativ sieht, kommen 29, die das Videos positiv bewerten. (via YouTube)

Bei den aktuellen Top-Kommentaren sind zudem einige dabei, die ausdrücklich sagen, der Preis wäre ihnen ganz egal bei der PlayStation 5. Es sind zwar einige Kommentare unter dem Video zu finden, die Sony damit aufziehen, dass sie keinen Preis nennen, von einer „Enttäuschung“ ist in den Kommentaren aber wenig zu sehen, sonst sähe auch das „Like:Dislike“-Verhältnis anders aus.

GTA Online soll kostenlos auf die PS5 kommen.

War das Reveal-Event eine Enttäuschung für viele? Der Reveal des PS5-Events war bei den Reaktionen ein voller Erfolg. Sicher waren bei einem derartig großen Event mit Millionen von Zuschauern auch einige dabei, die enttäuscht waren.

Die Mehrheit der Zuschauer scheint aber alles andere als enttäuscht zu sein. Auch eine Umfrage auf MeinMMO zeigt, dass maximal jeder 6. unserer Leser von dem Event eher enttäuscht war“ – die überwältigende Mehrheit sah das Event neutral oder positiv.

PlayStation-Fans bekamen neue Spiele zu sehen und einen ersten Blick auf das Gehäuse der PS5. Die Darstellung der BILD-Zeitung ist hier zu negativ. Von den Millionen PlayStation-Fans mögen „einige“ vom Reveal-Event enttäuscht worden sein, aber sicher nicht viele oder die Mehrzahl. Wenn man das Verhältnis von Likes und Dislikes beim YouTube-Video betrachtet, waren es etwas unter 5%.

Wollt ihr mehr zur PlayStation 5 erfahren? Dann schaut in unseren Überblickt, hier haben wir die wichtigsten Informationen rund um die PS5 für euch zusammengefasst.