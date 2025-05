Die Generation Z wird zum Ziel von Kriminellen, die junge Menschen mit einem Hobby locken, das Boomer nicht haben

Auch die Generation Z gerät immer wieder in das Visier von Betrügern. Die passen ihre Masche an die Zielgruppe an, wie ein Softwareanbieter für Antivirenprogramme verrät.

Die Generation Z interessiert sich für andere Themen als andere Generationen. Das haben wohl auch Betrüger gemerkt, die inzwischen ihre Machenschaften gezielt auf die jungen Erwachsenen anpassen konnten. Statt des nigerianischen Prinzen, der Reichtum verspricht oder dem gesperrten Bankkonto locken die Kriminellen nun mit Animes, Netflix und gelöschten Szenen von Serien, die Boomer nicht interessieren.

Animes und Netflix als Betrugsmasche

Wie gehen die Betrüger vor? Wie der Antivirensoftwareanbieter Kaspersky meldet, gab es zwischen dem 2. Quartal 2024 und dem 1. Quartal 2025 über 250.000 registrierte Cyberangriffe auf Gen Z.

Die Betrüger setzten dabei vor allem auf populäre Animes wie Naruto, One Piece, Demon Slayer, Attack on Titan und Jujutsu Kaisen. Die jungen Erwachsenen werden dabei häufig mit „exklusiven Folgen“, „Premium-Zugängen“ oder „gelöschten Szenen“ auf gefälschte Anmeldeseiten gelockt (via Kaspersky).

Diese Phishing-Websiten sehen dabei aus wie Netflix, Amazon Prime, Crunchyroll & Co., aber ohne, dass ein Nutzer angemeldet ist. Geben die Nutzer dann ihre Login-Daten auf der gefälschten Seite ein, landen diese direkt bei den Betrügern, die so ihre Accounts übernehmen können.

Warum sind Animes so gute Köder? Junge Erwachsene haben eine tiefe Bindung mit ihrer Lieblingsserie oder ihrem Lieblingsanime. Da viele der Animationsserien aus dem Ausland stammen und es dort immer wieder exklusive Szenen und Werbungen gibt, klingen Angebote, die diese zeigen, plausibel für die Nutzer.

Viele Zuschauer würden gerne jede Szene der Lieblingsfigur sehen, auch wenn es nur eine Werbung für ein Produkt ist, das es in ihrem Land gar nicht gibt. Das zeigt auch die Werbung für die Instant-Nudeln vom Hersteller Nissin, die mit Charakteren aus One Piece gedreht wurde. Sie hat auf YouTube über 2,1 Millionen Aufrufe.

Alte Maschen im neuen Outfit

Wie kommt die Seite zum Opfer? Die Betrüger müssen ihre Angriffe dabei heute nicht mehr über E-Mail begehen. Sie können ihre Lockangebote über Discord oder Foren an Animefans senden. Dort erreichen sie mit alten Mustern ihre Opfer.

Die „gelöschten Szenen“ wären nur kurzzeitig verfügbar und man müsse schnell handeln – das exklusive Angebot für “gratis Netflix”, gelte nur heute oder eine unschuldige „kennst du schon die neue Szene?“ sind Methoden der Angreifer, um nichts ahnende Fans zu betrügen.

Wie kann man sich schützen? Am besten sollte man nie auf Links von Fremden aus dem Internet klicken. Es besteht immer die Gefahr, es handelt sich um einen Phishing-Link. Klickt man dennoch auf einen Link, sollte man danach die Adresszeile im Browser genau überprüfen. So könnte es sich um eine URL handeln, die nur ähnlich ist wie der eigentliche Service (via bsi.bund.de).

Auch die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) sollte überall, wo es möglich ist, angeschaltet werden. Dies gilt besonders dort, wo Zahlungsdaten hinterlegt sind. Auch ein möglichst langes Passwort mit vielen Sonderzeichen, Zahlen und großen sowie kleinen Buchstaben, das nur für einen Dienst verwendet wird, ist sinnvoll.

