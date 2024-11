Der Anticheat von Riot in LoL und Valorant ist so gut, dass ihr jetzt fast zwei Jahresgehälter verdienen könnt, wenn ihr ihn überwindet

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Damit die Hacker nicht beides tun, also die Cheats entwickeln und melden, um doppelt Geld zu verdienen, verbietet Riot es, die gefunden Schwachstellen zu veröffentlichen. Wer es dennoch tut, erhält keine Belohnung für den Fund. Auch die Konkurrenz von Valve versucht weiter, gegen Cheats vorzugehen: Der neue Steam-Hit Deadlock will Cheater direkt abschrecken, findet kreative Lösung

Das meiste Geld gibt es dafür, wenn man es schafft, das Programm so auszunutzen, dass ein beliebiger Spieler aus der Runde geworfen wird. Genauso viel Geld gibt es dafür, den Anticheat so zu missbrauchen, dass er IP-Adressen von Zielen verrät, ohne mit diesen befreundet oder in einer Runde zu sein.

Was hat das mit dem Kopfgeld auf sich? Riot hat im Rahmen eines sogenannten Kopfgeldprogrammes für Bugs Belohnungen in Höhe von fast bis zu 95.000 € ausgesetzt. Um das Geld zu verdienen, müssen Hacker es schaffen, die Anti-Cheat-Software von Riot zu knacken.

Was ist das für ein Anticheat? Der Anticheat „Vanguard“ von Riot, der erstmals mit dem Erscheinen von Valorant eingeführt wurde, ist unter den Hackern gefürchtet. Kaum ein Cheater kann lange in einem der Riot-Spiele schummeln, ohne gebannt zu werden.

