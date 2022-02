Bestpreis: Handyvertrag mit 15 GB Datenvolumen und Flat bei Saturn

Günstiger wird es nicht: Sichert euch bei Saturn 15 GB Datenvolumen mit Flat im Vodafone-Netz zum Bestpreis.

Seid ihr auf der Suche nach einem neuen Handyvertrag mit jeder Menge Datenvolumen, Allnet Flat und das zu einem möglichst günstigen Preis? Dann ist eure Suche hiermit beendet! Bei Saturn könnt ihr euch aktuell 15 GB Datenvolumen inklusive Flat im Netz von Vodafone am günstigsten sichern.

Handyvertrag zum Bestpreis: Das steckt im Angebot

Mit dem Angebot von Saturn surft ihr entspannt und mit bis zu 50 MBit/s im schnellen und flächendeckend verfügbaren Vodafone-Netz. 15 GB Datenvolumen eignen sich ideal für Online-Games oder HD-Streams, euer Limit werdet ihr nur mit viel Mühe erreichen.

Dazu gibt es die passende Allnet Flat für Telefonie in alle deutschen Netze, damit ihr auch bei längeren Telefonaten keine Minuten zählen müsst. Alles in allem zahlt ihr dafür nur 9,99 Euro pro Monat, hinzu kommt noch der Anschlusspreis in Höhe von 39,99 Euro.

Wollt ihr euch dazu direkt das passende Smartphone bestellen? Wie wäre es dann mit dem neuen Samsung Galaxy S22? Alle Infos zur Vorbestellung findet ihr hier, weitere Angebote in unserer Übersicht.

Samsung Galaxy S22 kaufen: Jetzt vorbestellen & besonderen Bonus sichern

Das Angebot im Preisvergleich

Um es kurz zu halten: Bei Saturn bekommt ihr gerade den absoluten Bestpreis! Der monatliche Preis von gerade einmal 9,99 Euro unterbietet die gesamte Konkurrenz. Tarife im Vodafone-Netz mit dieser Menge an Datenvolumen gehen sonst erst ab 14,99 Euro monatlich los.

Das nächstbeste Angebot gibt es aktuell bei handyvertrag.de, dort bekommt ihr 16 GB Datenvolumen + Flat für ebenfalls günstige 11,99 Euro im Monat. Geht es euch aber um den günstigsten Preis, führt aktuell kein Weg an dem Deal von Saturn vorbei.

Das Angebot ist bis zum 28. Februar verfügbar und kann ebenfalls bei MediaMarkt gebucht werden: