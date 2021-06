Kurz vor Reveal von Battlefield 6: Spieler entdecken mysteriöse Teaser in alten Teilen der Reihe

Der nächste Teil der Battlefield-Reihe, Battlefield V, wird am 20. November 2018 erscheinen und den Zweiten Weltkrieg zum Thema haben. Während es in anderen Tei...

Was ist bisher über Battlefield 6 bekannt? Offiziell gibt es sehr wenig Informationen. Weder der Name, noch das Setting ist bestätigt. Doch die Leak-Maschinerie läuft auf Hochtouren. So soll der neuste BF-Teil „Battlefield 2042“ heißen, extrem große Maps bieten und den Eroberungs-Modus neu erfinden. Mehr Infos zu den aktuellen Leaks über Battlefield 6 findet ihr hier .

Bedeuten die Teaser irgendetwas? Die Teaser sind Teil der Marketing-Kampagne auch Teil der Präsentation des neuen Battlefields. Die Farben und womöglich auch die Störbilder werden Spieler wohl im neuen Battlefield begleiten. Manch einer will auch Umrisse in den verzerrten Bildern erkennen:

Wie sehen die Teaser aus? Battlefield 6 nutzt für seine Teaser verzerrte Bilder und Audio-Aufnahmen zusammen mit einem Schriftzug in einem auffälligen Neon-Türkis. Der Schriftzug ist in den alten Battlefield-Teilen nicht zu sehen, doch der Bezug zum neuen Battlefield ist deutlich erkennbar. Hier das Teaser aus Battlefield 4:

Was ist da los? Battlefield 6 feiert morgen, am 9. Juni um 16 Uhr, seinen weltweiten Reveal und stellt sich der Öffentlichkeit vor. Kaum ein Fan der Reihe dürfte diesen Termin nicht auf dem Zettel haben und falls man es doch bisher verschlafen hat, hilft Battlefield jetzt ein wenig nach.

