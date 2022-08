Battlefield 2042: Season 2 mit Termin enthüllt – Bringt 4 neue Waffen, eine Map und einen Spezialisten

Alles, was ihr zu dem neuen Battlefield 2042 wissen müsst – in 2 Minuten

Was haltet ihr von den Ankündigungen zu Battlefield 2042 Season 2? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Welche neue Map wird es geben? Die Map trägt den Namen „Stranded“ (auf Deutsch „Gestrandet“) und befindet sich an einem ausgetrockneten See in Paname. Das Setting dreht sich um ein trockengelegtes Container-Schiff, das gleichzeitig als Zentrum für illegalen Waffenhandel gilt.

Erste Infos zur 2. Season in Battlefield 2042 erhielten wir bereits vor ein paar Tagen. In einem Entwicklerupdate wurden Änderungen im Game angekündigt. Darunter auch die Rückkehr zum altbekannten Klassensystem.

Am 30. August 2022 startet unter dem Motto „Master of Arms“ (Meister der Waffen) die 2. Season von Battlefield 2042 . Mit ihr sollen eine neue Map, vier Waffen, sowie ein zusätzlicher Spezialist ins Spiel kommen.

