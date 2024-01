Ein NPC in Baldur’s Gate 3 ist so versteckt, dass ihr ihn nie findet – Außer ihr legt seinen Bruder um

Baldur’s Gate 3 glänzt mit seinen Tausenden an Entscheidungsmöglichkeiten – die Entwickler haben scheinbar an alles gedacht. Viele Begegnungen werdet ihr vermutlich nie zu Gesicht bekommen. Ein Youtuber hat nun einen NPC entdeckt, der so gut versteckt ist, dass ihr für ihn erst seinen Bruder umlegen müsst.

Welcher Youtuber hat den NPC entdeckt? Den vermutlich seltensten NPC-Encounter konnte Youtuber Proxy Gate Tactician entdecken. In einem ca. 10 Minuten langem Video stellt er die aus seiner Sicht seltensten Begegnungen vor. Mit dabei sind die Zentharim-Anführerin Friol, drei Ghoule in den Türmen des Mondaufgangs sowie ein goldener Minotaurus.

Um welchen NPC handelt es sich? Der NPC, den Proxy Gate Tactician entdeckt hat, ist Honk. Honk ist der Bruder von Henk, dem Barkeeper der Taverne zur Singenden Laute. Die Bar befindet sich in der Unterstadt in Baldurs Tor, also in Akt 3.

Tatsächlich wird Honk im Spiel selbst, wenn ihr ihm noch nicht begegnet seid, nur in einer In-Game-Notiz erwähnt: HENK, MACH LAUTE IN KÜCHE WENN ZU, HONK . Damit versucht der eine Bruder dem anderen wohl zu verstehen zu geben, das Spielen auf der Laute auf die Küche und nach Ladenschluss zu reduzieren.

Diese Nachricht wird auch in einem reddit-Post aufgegriffen. Darin fragt User IAmWeary, wer denn der mysteriöse Honk sei. Bis zur Veröffentlichung des Youtube-Videos war dies wohl das einzige eindeutige Suchergebnis zum Charakter auf Google. Auch nur ein Wiki zu Baldur’s Gate 3 erwähnt ihn – in der am 19. Januar 2024 bearbeiteten Seite zur Singenden Laute.

Wie schaltet ihr den NPC frei? Wenn ihr das Vergnügen von Honks Anwesenheit haben möchtet, müsst ihr dafür zwei Dinge tun:

Ihr müsst Karlach in eurer Gruppe haben und mit ihr in einer romantischen Beziehung sein. Ihr müsst Henk, den Besitzer der Taverne, vor eurem Akt-3-Date mit Karlach getötet haben.

Um euch Karlachs Herz zu sichern, müsst ihr einen explizit guten Charakter spielen. Dafür müsst ihr bereits in Akt 1 die Tieflinge und idealerweise auch den Smaragdhain retten. Schmied Dammon ist der wichtigste NPC hierbei, da er in Akt 1 und 2 Karlachs Höllenmaschine bearbeiten kann.

Mehr und genauere Details dazu, wie ihr Karlach für euch gewinnt, könnt ihr in unserem Romance-Guide zu ihr lesen:

Die zweite Voraussetzung, Henk zu töten, sollte euch recht leicht fallen: Sucht ihn in seiner Taverne auf. Ihr findet sie an der Uferfront der Unterstadt. Karlach mag unnötige Gewalt nicht, lasst sie hierfür also am besten im Camp.

Habt ihr die Taverne erreicht, entledigt euch diskret des Barkeepers Henk. Danach könnt ihr Karlach wieder in die Gruppe aufnehmen.

Wir haben euch die Taverne zur Singenden Laute hier markiert. Orientiert euch Richtung Zahlhaus, biegt aber vor der Brücke rechts ab.

Löst ihr nun die Romance-Szene mit ihr aus, erscheint Honk statt Henk. Der Ablauf der Szene bleibt aber der Gleiche: Honk hat schlicht eine andere Frisur und Stimme als sein Bruder.

Was war eure bisher seltenste Begegnug in Baldur’s Gate 3? Werdet ihr versuchen, den seltenen Honk zu treffen? Lasst uns eure Kommentare da.

