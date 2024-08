Baldur’s Gate 3: Diese End-Szene mit Raphael haben viele von euch verpasst

Ein ganz besonderes Ende wartet in Baldur’s Gate 3, wenn ihr einem Bösewicht bis zum Ende treu geblieben seid.

In Baldur’s Gate 3 könnt ihr den Verlauf der Geschichte und damit auch das Ende auf vielfältige Weise formen. Abhängig von euren Entscheidungen trefft ihr auf Raphael und könnt mit ihm einen Pakt eingehen. Er überlässt euch dann ein wichtiges Artefakt, verlangt im Gegenzug aber die Krone von Karsus, wenn ihr das „Problem“ von Baldur’s Gate 3 bewältigt habt.

Um welche Szene geht es? Die Szene spielt nach dem Endkampf, falls ihr den Pakt mit Raphael eingegangen seid und ihn nicht vorher aufgehoben habt.

Raphael tritt hervor und bedankt sich, dass ihr ihm die Krone von Karsus beschafft habt. Damit ist er nun in der Lage, den Krieg in der Hölle voranzutreiben und über Avernus zu herrschen. Im Anschluss daran will er auch die anderen Höllen erobern.

Die anderen Anführer der Hölle haben sich sogar schon bei Raphael gemeldet und bitten um Frieden oder bringen ihm Tribute dar. Denn die Krone von Karsus ist wohl so mächtig, dass kaum jemand Raphael jetzt noch aufhalten kann.

Nachdem Raphael alle Höllen unter sich vereint hat, will er nach weiteren Welten zur Eroberung Ausschau halten – darunter auch eure.

Die Szene könnt ihr euch hier anschauen:

Was macht die Szene so besonders? Die Szene mit Raphael nach dem Ende des Spiels ist in dieser Form nahezu einzigartig. Denn anders als im Rest des Spiels schaut Raphael nicht euren Charakter an – sondern euch. Er schaut quasi direkt „in die Kamera“ und damit auf die Person hinter dem Bildschirm. Ganz so, als wolle er damit sagen: Eigentlich habe ich einen Deal mit euch, der Person hinter dem Bildschirm gehabt.

Er durchbricht damit quasi die „4. Wand“ und tritt aus dem Spiel heraus.

Eine ähnliche Szene gibt es mit Karlach, die ist aber recht selten – und beim ersten Durchlauf könnt ihr sie gar nicht finden.

Warum sehen das Ende so wenige? Um diese besondere End-Sequenz mit Raphael zu sehen, muss man im Spiel eine ganze Reihe von Entscheidungen treffen. Zum einen müsst ihr einen Vertrag mit Raphael eingehen – das dürfte den meisten schon nicht gefallen. Dann müsst ihr allerdings auch noch komplett auf das „Haus der Hoffnung“ verzichten – das ist quasi ein „Endgame-Dungeon“, in dem ihr viel Story, mächtige Waffen und auch die Höllenverträge findet, um den Pakt wieder zu brechen.

Nur wenn euer Pakt mit Raphael am Ende des Spiels noch intakt ist, kommt ihr in den Genuss dieser Szene. Besondere Enden sind ohnehin ein Steckenpferd von Baldur’s Gate 3, denn der nächste Patch bringt noch viele weiteren neuen Enden.