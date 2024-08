Spieler klagt: Seine Frau hat so viel Baldur’s Gate 3 gespielt, dass es sie völlig verändert hat

RandomToxicSwede erklärt, dass seine Partnerin bereits früher von der Popkultur beeinflusst wurde. Als sie gemeinsam Breaking Bad schauten, begann sie, bei jeder Gelegenheit „Bitch“ zu sagen. Sie ist ein riesiger One Piece-Fan, und jedes Mal, wenn sie es schaut, gibt es eine Woche lang eine Phase, in der sie zufällige japanische Phrasen benutzt und sich wie im Anime verhält .

Was genau sagt er? Auf reddit berichtet RandomToxicSwede, dass die Frau in den letzten Wochen haufenweise Stunden mit Baldur’s Gate 3 verbracht hat. Dies habe nicht nur ihre Sprachgewohnheiten, sondern auch ihre Körpersprache beeinflusst. Statt ihres normalen Akzents spreche sie nun mit einem vornehmen britischen Akzent. Ihre Körpersprache wirke jetzt auch anders – wie bei einem James-Bond-Bösewicht.

In den letzten Wochen hat eine Frau durch unzählige Stunden mit Baldur’s Gate 3 eine erstaunliche Verwandlung durchlaufen, jedenfalls laut ihrem Partner. RandomToxicSwede berichtet nämlich auf reddit, dass das RPG seine Partnerin so sehr beeinflusst hat, dass sich ihr gesamtes Verhalten verändert habe – und zwar auf eine Art und Weise, die an James-Bond-Bösewichte erinnert.

Eine Frau hat anscheinend so viel Baldur’s Gate 3 gespielt, dass sie von ihrem Verhalten her nun selbst ins Spiel passen würde.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to