Baldur’s Gate 3: Larian zeigt, wie ein Mann mit Stock euch die coolen Kämpfe bringt

Nicht nur die Kampf-Choreografen von Baldur’s Gate 3 kommen zu Wort, sondern auch die Schauspieler der Charaktere. Die Schauspielerin von Schattenherz klagt wohl scherzhaft über Zungenschmerzen: Schattenherz wurde in Baldur’s Gate 3 so oft geküsst, dass die Schauspielerin klagt, sie habe sich die Zunge gezerrt

@SirAron lobt auf YouTube ebenfalls die Arbeit des Choreografen: „Kampfanimationen müssen nicht in Echtzeit ablaufen, um schön zu sein. Der rundenbasierte Stil ermöglichte es, dass jede Animation so perfekt zu spüren und zu hören war, dass es erstaunlich ist.“

Auch @Liamhodsii freut sich auf YouTube : „Eines der besten Dinge am Erfolg von BG3 ist, dass es wirklich einige der weniger bekannten Leute und Rollen bei der Entwicklung von Spielen feiert, etwas, das in der Spieleentwicklung sehr selten zu sein scheint. Es ist schön zu sehen, dass oft übersehene, aber unglaublich wichtige Rollen mit Videos wie diesem gewürdigt werden!“

Wie kommt der Mann mit dem Stock bei den Fans an? Die Fans freuen sich über die Einblicke hinter die Kulissen der Entwicklung von Baldur’s Gate 3. @TheGamingPop schreibt auf X.com : Der Typ ist mit der Grund, warum es sich so verdammt befriedigend anfühlt, Divine Smite einzusetzen .

Was sind das für Animationen? Damit die Kämpfe in Baldur’s Gate 3 möglichst gut aussehen, hat das Studio während der Entwicklung des Spiels mit sogenannten „Motion Capture“-Choreografen zusammen gearbeitet. Diese choreografieren dann die Charaktere und deren Bewegungen, die dann durch eine Technologie ins Spiel gelangen können.

