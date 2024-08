Baldur’s Gate 3: Entwickler dachte, der Schurke wäre ein alter Opa – aber plötzlich war er heiß

Einer der größten Schurken von Baldur’s Gate 3 sollte uralt sein – das dachten zumindest die Story-Schreiber. Aber dann war er viel jünger.

Baldur’s Gate 3 hat einige der besten Bösewichte in der RPG-Geschichte überhaupt. Gerade Orin, Ketheric und Gortash sind vielen Fans in guter Erinnerung geblieben – und manche fanden sie sogar so gut, dass sie den Feinden bei einem bösen Spieldurchlauf gerne etwas näher gekommen wären. Gerade der Fiesling Gortash passt in den Augen so mancher Fans perfekt zum „Dunklen Verlangen“, dem Dark Urge. Gemeinsam wären sie ein finsteres, aber passendes Paar gewesen.

Dass diese Option übersehen wurde, missfällt einem der Story-Schreiber.

Was wurde gesagt? In einem Interview mit Eurogamer sprach Baudelaire Welch. Welch war „Companion and Romance Lead“ für Baldur’s Gate 3 und wünschte sich, dass man stärker vorhergesehen hätte, wie gut Gortash bei den Fans ankommt, und dass sich viele eine Romanzen-Option mit ihm gewünscht hätten. Gerade in Verbindung mit dem Dark Urge gibt es viele Fan-Geschichten und -Theorien. Welch sagte dazu:

Ich glaube mit meinem ganzen Herzen an das „Dark Urge x Gortash“-Ship, aber ich habe das nie kommen sehen. Ich glaube, wir hatten uns Gortash während der Entwicklung [des Spiels] immer so als 80-jährigen Mann vorgestellt. Aber dann sahen wir sein Modell und dachten uns „Oh!“ Dann hörten wir, dass der Synchronsprecher Jason Isaacs für ihn gecastet wurde und er die schnurrend-finstere Performance dazu beitrug und plötzlich war Gortash ein 40-jähriger Emo-Schönling.

Rückblickend hätte sich Welch gewünscht, dass man früher gemerkt hätte, welche „Spannung“ zwischen Gortash und dem Dark Urge möglich gewesen wäre:

Ich wünschte mir so, so sehr, dass ich das hätte kommen sehen und einige zusätzliche Hinweise oder Reaktionen in die ganze Sache hätte einbauen können.

Dass Gortash so beliebt sein würde, haben die Macher bei Larian wohl schlicht nicht gedacht. Immerhin sind Gortash und auch Orin quasi „nur“ im dritten Akt des Spiels vorhanden und haben daher sogar vergleichsweise wenig Zeit auf dem Bildschirm. Abhängig von den Entscheidungen der Heldentruppe, gibt es von Orin oder Gortash zwar noch ein bisschen mehr zu sehen – aber eine Romanze ist einfach nicht drin. Auch nicht für den Dark Urge, der so gar keinen richtig „bösen“ Begleiter haben kann.

Das denkt die Community: Wenn man im vergangenen Jahr seit Release einen Blick in das Subreddit von Baldur’s Gate oder diverse Foren geworfen hat, dann ist eindeutig, dass sich Gortash bei den Fans zu einem richtigen Liebling entwickelt hat. Der „Emo-Goth“ kommt immer wieder in diversen Fan-Fictions vor und generell hätten sich viele gewünscht, dass man eine Romance-Option mit dem Fiesling haben kann.

Doch obwohl Larian viele Wünsche der Community im Nachhinein noch erfüllt hat, die Gortash-Romanze wird wohl weiterhin ein Wunsch bleiben, den höchstens Mods erfüllen können. Denn auch für den kommenden Patch 7 hat man einer Liebe zu Gortash bereits eine Abfuhr erteilt. Manche Dinge sollen eben einfach nicht sein.