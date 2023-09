Baldur’s Gate 3: Spieler treffen unmoralische Entscheidungen, um ihre FPS-Probleme zu fixen

Baldur’s Gate 3 hat zweifellos die Herzen vieler Spieler erobert. Dennoch hat das Spiel auch mit Performance-Problemen zu kämpfen, insbesondere in Akt 3. Einige Spieler greifen nun zu moralisch fragwürdigen Methoden, um ihre FPS-Probleme zu fixen. MeinMMO verrät euch, was dahinter steckt.

Was ist das Problem? In der belebten Stadt Baldurs Tor bricht die Framerate gerne mal radikal ein. Die Ursache dafür liegt größtenteils an der enormen Anzahl von NPCs, die in der Stadt herumwuseln und das Spiel schier überfordern.

Verzweifelte Spieler haben nun eine unmoralische Lösung gefunden, um ihre FPS wieder in den Griff zu bekommen.

Soll ich alle töten?

Was schlagen die Spieler vor? Eine unkonventionelle Lösung wird derzeit auf Reddit heiß diskutiert, und sie wirft nicht nur Fragen zur Performance, sondern auch zur Moral auf. Der Spieler Gerael stellte die Frage auf Reddit, ob es sinnvoll sei, einfach alle Bewohner von Baldurs Tor umzubringen, um das Performance-Problem zu lösen – und er erhielt überraschend viel Zuspruch.

Einige Spieler schlagen außerdem vor, Baldur’s Gate 3 vorerst nicht zu beenden und stattdessen aufgrund der Perfomance-Probleme zu warten. Anstelle der üblichen Ratschläge, wie das Herabsetzen der Grafikeinstellungen, setzen einige Spieler wohl auf Massenmord als die ultimative Lösung für ihre FPS-Sorgen:

Sir_Daxus ist begeistert von der kreativen Idee: Das ist eine völlig aus den Fugen geratene Idee. Tu es.

Ein anderer Spieler namens starsborn machte sich humorvoll Gedanken darüber, wie die Gefährten im Spiel auf diese unmoralische Methode reagieren könnten: Wyll hat die Gruppe verlassen.

Dieser Kommentar ist gar nicht mal so unrealistisch. Eure Gefährten haben durchaus moralische Standpunkte und schauen möglichweise nicht einfach zu, wie wahllos gemordet wird. Zudem wird es bestimmt keine leichte Aufgabe sein, alle Bewohner aus der Stadt zu töten.

Wenn ihr euch auf diesen skurrilen Pfad begebt und die Stadtbevölkerung niedermetzelt, müsst ihr möglicherweise auf einige Quests, wertvolle Gegenstände und Gold verzichten, die ihr vielleicht noch gebraucht hättet. Zudem bleibt die Stadt dann mit Leichen übersät, die ihr irgendwie loswerden müsst – und das kann eine ganz eigene Herausforderung darstellen.

Insgesamt zeigt diese kreative Lösung, wie Spieler in ihrer Verzweiflung, die FPS-Probleme in Baldur’s Gate 3 zu bewältigen, bis an die Grenzen des Spiels gehen. Am Ende bleibt es euch überlassen, ob ihr eurem Drang nach Massenmord nachgebt oder die Bewohner von Baldurs Tor doch lieber in Frieden lasst. Zumindest könnten sich mit der brutalen Lösung eure FPS ein wenig verbessern.

