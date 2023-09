Ein Spieler in Baldur’s Gate 3 erklärt, warum „Klopfen“ der beste Zauber im Spiel ist

Ein Spieler in Baldur’s Gate 3 schwärmt von dem Zauber Klopfen und erklärt, was ihn so besonders macht. MeinMMO verrät euch, was dahinter steckt.

In der Welt von Baldur’s Gate 3 gibt es haufenweise Zauber, die den Spielern zur Verfügung stehen, um ihre Abenteuer zu bewältigen.

Doch während viele Spieler sich auf mächtige Angriffszauber oder Buffs konzentrieren, gibt es einen Zauber, der oft übersehen wird, aber in Wahrheit der beste Freund eines jeden Abenteurers sein kann: Die Rede ist von dem Zauber Klopfen . Ein Spieler erklärt euch, warum der Zauber so gut ist.

Hier findet ihr Tipps, um eure Traglast in Baldur’s Gate 3 zu reduzieren:

Die Vielseitigkeit von Klopfen

Was kann der Zauber? In Akt 2 erwarten euch knifflige Prüfungen, die eure Fähigkeiten herausfordern werden. Üblicherweise sind starke Gegner zu besiegen oder komplexe Rätsel zu lösen, um in Baldur’s Gate 3 voranzukommen. Doch einiges kann wohl auch mit dem Zauber Klopfen gelöst werden.

Der Spieler shitfacedgoblin teilte seine erstaunlichen Erfahrungen auf Reddit bezüglich des Zauberspruchs:

Anstatt sich den Kopf darüber zu zerbrechen, wie man diese Rätsel in Akt 2 meistert, traf er eine unkonventionelle Entscheidung: Er beschloss einfach, an der letzten Tür der Prüfungen den Zauber Klopfen zu verwenden. Das Ergebnis war absolut verblüffend, denn er übersprang die meisten Prüfungen aus Akt 2, als wäre es ein Spaziergang im Park.

Was macht Klopfen so stark? Klopfen mag auf den ersten Blick wie der langweiligste Partytrick der Welt erscheinen, aber lasst euch nicht täuschen.

Was Klopfen so großartig macht, ist seine Vielseitigkeit. Dieser Level-2-Zauber kann Türen, Kisten und sogar geheime Pfade öffnen, ohne dass ihr einen Charakter mit hoher Geschicklichkeit benötigt.

In der Tat kann Klopfen problemlos eine verschlossene Truhe mit einem Check von 30 öffnen. Mit diesem Zauber werden sie im Handumdrehen geöffnet. Wenn ihr auf einen Ort stoßt, an dem ihr scheinbar nicht weiterkommt, kann Klopfen eure Rettung sein.

Die Magie von Klopfen liegt darin, dass er eine elegante Lösung für scheinbar unlösbare Probleme bietet. Er spart Zeit, Ressourcen und Nerven, die sonst für mühsame Kämpfe oder komplizierte Rätsel aufgewendet werden müssten.

Wie seht ihr seine Meinung? Welche Zauber findet ihr besonders nützlich? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren!

Mehr zu Baldur’s Gate 3: Wenn ihr ein unzerstörbares Item zerstört, beleidigt euch Baldur’s Gate 3 und bestraft euch mit brutalem Ende