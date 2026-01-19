Es gibt kaum einen Gegner aus Baldur’s Gate 3, den ich so hasse wie einen Baum

In Baldur’s Gate 3 gibt es viele Herausforderungen, die Spieler aufgrund ihrer Schwierigkeit besonders fürchten. Die Community ist sich einig, dass ein Kampf eines Gegners besonders fies ist – und das kann auch MeinMMO-Redakteurin Caro in jeder Hinsicht bestätigen. Kaum ein Gegner konnte sie so wütend machen, wie ausgerechnet ein Baum.

Im Subreddit von Baldur’s Gate 3 stieß ich auf eine Nachfrage bezüglich „dieser einen völlig unausgewogenen Nebenmission, die einen gottlosen Skilllevel und eine unglaublich spezielle Mechanik erfordert“. Ich könnte eine Menge Situationen nennen, die mir in dem Spiel einiges abverlangen konnten, wie den Githyanki-Inquisitor oder Raphael. Doch als ich sah, welcher Gegner von der Community mit 3.000 Upvotes an die Spitze gestimmt wurde – da kamen die bitterbösen Erinnerungen zurück.

Die Rede ist von einem Baum. Aber nicht irgendeinem Baum. Dem schlimmsten Baum in der Geschichte von Bäumen, in der Geschichte von Gegnern, einem meiner meistgehassten Feinde, mit dem ich definitiv noch eine Rechnung offen habe:

Das Spiel nennt ihn den „schattenverfluchten modernden Schlurfer“ („Shadow-cursed Shambling Mound“), ich nenne ihn das personifizierte Leid und Ende einer meiner vielen Versuche für einen erfolgreichen Honour-Run.

Schattenverfluchter modernder Schlurfer (Quelle: Reddit)

Ich habe gedacht, ich hätte meine schlechten Gefühle für diesen blöden Baum bereits verarbeitet. Da habe ich mich wohl geirrt. Zumindest stehe ich mit meinem Frust gegenüber dieser Katastrophe eines Gegners nicht alleine da. Die Community erklärt nämlich laut und deutlich, wie sehr sie diesen Baum so verabscheuen.

Hier seht ihr den animierten Kurzfilm zu Patch 8 aus Baldur’s Gate 3, dessen Charaktere ich im Gegensatz zu dem Baum wirklich gerne hab:

Der Baum kämpft nicht nur unangekündigt, sondern verdammt fies

Man stößt im zweiten Akt von Baldur’s Gate 3 auf den Schlurfer, wo er sich fast perfekt in seiner Umgebung tarnt, die so finster und vermodert ist wie er. Nur mit einem Wahrnehmungscheck mit einer Schwierigkeit von 30 kann man vor seinem Überraschungsangriff auf ihn aufmerksam werden. Wenn nicht, greifen er und seine kleineren, aber genauso nervigen Plagen (das ist ihr echter Name, aber der ist auch Programm) aus dem Hinterhalt an. Fthebo nennt das Vieh auf Reddit nicht ohne Grund den „Honour-Modus-Jumpscare“.

Der Kampf ist nicht nur schlimm, weil er so unerwartet ist. Die Monster können schnell zu einem TPK (Total Party Kill) führen, den man den fiesen Wurzelheinis gar nicht zugetraut hätte.

Die Rankenplagen sorgen dafür, dass euer Team ohne die richtige Vorbereitung oder Ausrüstung schnell festgesetzt wird. Ist das einmal der Fall, werdet ihr schnell zu ihrem Spielplatz.

Der schattenverfluchte, modernde Schlurfer kann einen Charakter nämlich verschlingen, was euch, wenn ihr bereits festsitzt, instant tötet.

Und im Honour-Modus scheppert der Baum wirklich rein:

Ihr beendet euren Zug 5 Meter vom Schlurfer entfernt? Ihr steckt fest und nehmt 3W10 nekrotischen Schaden.

Ihr greift das Vieh im Nahkampf an? Ihr könntet euch verheddern.

Ihr nutzt Zauber? Er hat durchgehend einen Vorteil auf seine Rettungswürfe.

Ihr wollt es in Dunkelheit hüllen? Er sieht sogar durch magische Dunkelheit hindurch.

Die einzige Hoffnung in dem Kampf ist, sich durch ein Elixier oder einen Zauber Bewegungsfreiheit zu schaffen, um nicht verstrickt zu werden. Außerdem benötigt ihr Angriffe, die nicht Kälte-, Feuer-, nekrotischen, Blitz- oder Stichschaden verursachen, sonst könnt ihr es lange probieren.

Obendrein nutzen euch alle Fähigkeiten und Zustände, durch die ihr nicht erschreckt werden könnt, um euch eine Runde Rankenprügel zu ersparen.

Die Community hasst das Ding genauso sehr wie ich

Die Community auf Reddit bietet verschiedene Hinweise, wie sie mit dem modrigen Idioten umgehen. Und diese beweisen, dass es manchmal besser ist, schlau zu sein anstatt übermütig.

„Ich würde diese ganze Zone einfach sofort in die Luft jagen. Wenn dieses Ding nicht so viel XP bringen würde, würde ich es nicht einmal anfassen“, schreibt popileviz und auch Sneaky_Island berichtet: „Ich habe diese ganze Begegnung extra wegen meines Honour-Runs vermieden. Es lief zu gut und ich wollte es nicht riskieren. War eine gute Entscheidung, denn das war der Durchlauf, in dem ich die goldenen Würfel bekommen habe.“

Wie stark die Abneigung gegenüber diesem Baum tatsächlich ist, fasst Mynos mit folgendem Titel zusammen: „Das ist der Wulbren Bongle unter den Pflanzen.“



