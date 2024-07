Baldur’s Gate 3: 7 NPCs, die eine perfekte Wahl für Romanzen wären

In Baldur’s Gate 3 gibt es zwar bereits viele Romance-Optionen, aber es gibt dennoch viele interessante NPCs, mit denen Romanzen nicht möglich sind. Wir haben euch 7 aufgelistet, die wir uns als zusätzliche Optionen wünschen.

Baldur’s Gate 3 hat die Herzen vieler Spieler erobert und die Romanzen haben ohne Zweifel dazu beigetragen. Das Game bietet eine Vielzahl an faszinierenden Charakteren, von denen wir auch viele romancen können.

Doch es gibt auch einige NPCs, bei denen wir uns insgeheim wünschen, sie daten zu können, obwohl das leider nicht möglich ist – doch träumen darf man ja! Wir haben euch 7 davon aufgelistet, basierend auf unserer subjektiven Meinung und der Beliebtheit bei den Fans.

Spoiler: Hier gibt es Spoiler über viele verschiedene Charaktere aus Baldur’s Gate 3.

Dammon

Der Tiefling-Schmied Dammon bringt mit seiner charmanten und hilfsbereiten Art so gut wie jeden zum Lächeln. Dammon treffen wir bereits in Akt 1 im Smaragdhain. Er kann in allen drei Akten auftauchen, wenn man sich für den guten Weg entscheidet und er bis dahin überlebt. Dammon spielt zudem eine wichtige Rolle in der Story von der Tieflings-Gefährtin Karlach.

Seine Zeit als Schmied in den Höllen hat ihn zu einem herausragenden Handwerker gemacht. Mit seiner sympathischen Persönlichkeit würde er sicherlich einen großartigen Partner abgeben.

Alfira

Die lilahaarige Tieflings-Bardin Alfira ist eine der liebenswertesten und beliebtesten NPCs in ganz Baldur’s Gate 3 und sie zieht so gut wie jeden in ihren Bann. Sie ist einer der Charaktere, mit denen ihr einige Interaktionen habt, wenn ihr denn auf der guten Seite spielt. Sie beeindruckt mit ihrer warmherzigen Persönlichkeit und ihrem musikalischen Talent. Alfira bringt einem sogar das Spielen von Instrumenten bei, wenn man ihr bei ihrem Song hilft.

Die Vorstellung, dass sie Lieder über ihre Beziehung zu einem schreibt, ist verlockend. Möglicherweise würde man sogar gemeinsam weitere Lieder mit ihr komponieren? Auch, wenn in Wahrheit ihr Herz Lakrissa gehört und sie mit ihr ein glückliches Ende bekommt.

Dame Aylin und Isobel

Aylin ist die Tochter der Göttin Selûne und eine zentrale Figur in Baldur’s Gate 3, die nach einem Jahrhundert der Gefangenschaft von den Spielern befreit werden kann. Isobel ist ihre Geliebte und die beiden sind unzertrennlich – ein echtes Traumpaar. Vermutlich würde sie niemand jemals trennen wollen, geschweige denn können. Dennoch könnte man hoffen, dass sie vielleicht doch Platz für eine dritte Person lassen. Ein bisschen Träumen ist schließlich erlaubt.

Gortash

Gortash könnte wohl jeden mit seiner charmanten und manipulativen Art in ein Netz von Intrigen und Machtspielen verwickeln. Ein romantisches Dinner mit ihm würde wahrscheinlich mit einer politischen Verschwörung enden. Unsere Schwesterseite GamePro hat berichtet, dass viele Fans den Wunsch hegen, mit Enver Gortash intim zu werden . Er wäre sicherlich eine spannende Romance-Option für einen Run als das Dunkle Verlangen .

Ein Hauptgrund, warum ihn viele so gut finden, ist der Synchronsprecher Jason Isaacs. Er ist bekannt für seine Rolle als Lucius Malfoy in den Harry-Potter-Filmen.

Rolan

Anfangs will Rolan seine Geschwister aus dem Smaragdhain weg nach Baldur’s Tor bringen, wo er Magierlehrling werden möchte. Trotz seiner arroganten Art zeigt sich später seine tiefe Sorge um seine Familie. Wenn ihr euch auf seine Story einlasst, kommt eine ganz andere Seite von ihm ans Licht, die richtig sympathisch ist.

Er stellt sich am Ende gegen seinen Meister und schlägt sich auf eure Seite. In Wahrheit ist er eine gute Seele, auch wenn es am Anfang nicht so rüberkommt. Kein Wunder, dass einige Spieler auf reddit sich wünschen, ihn zu romancen.

Orin

Wenn ihr den bösen Weg einschlagt, könnten sich neben Minthara sicherlich auch einige eine Romanze mit Orin vorstellen. Ihr gesamtes Charakter-Design ist wirklich beeindruckend: Es kombiniert auf gelungene Weise Coolness und Abscheulichkeit. Vermutlich müsstet ihr euch dann ebenfalls dem Morden und Blutvergießen hingeben, was jedoch für einige ohnehin schon okay wäre.

Jetzt seid ihr gefragt: Wen würdet ihr gerne daten?

So macht ihr mit: Ihr könnt in der folgenden Umfrage abstimmen. Wir haben 29 der beliebtesten NPCs aus Baldur’s Gate 3 für euch zusammengestellt.

Da die Auswahl so groß ist, habt ihr insgesamt drei Stimmen. Falls euer Lieblings-NPC nicht dabei ist, könnt ihr das mit dem Feld „Ein anderer“ angeben. Teilt uns in den Kommentaren mit, welcher NPC euch in der Umfrage gefehlt hat.

Welche Charaktere haben euch so sehr in den Bann gezogen, dass ihr sie am liebsten romancen würdet?Wir sind gespannt darauf, welche NPCs eure persönlichen Favoriten sind. Wusstet ihr schon? Es gibt viele versteckte Geheimnisse in Baldur’s Gate 3. Kennt ihr auch schon diese zehn Easter Eggs?