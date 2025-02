Baldur’s Gate 3 stellt die neuen Klassen in einer Video-Reihe vor, fängt direkt mit der besten und schlechtesten an

Mit Patch 8 bringt Larian 12 neue Subklassen zu Baldur’s Gate 3. In einer Video-Reihe stellen die Macher ihre neuen Inhalte vor und erklären, was die Spezialisierungen so können. Direkt im ersten Video könnt ihr die Klassen sehen, die richtig reinhauen werden.

Was sind das für neue Klassen?

Larian lässt es mit dem kommenden Patch 8 von Baldur’s Gate 3 nochmal richtig krachen: Es kommen insgesamt 12 neue Subklassen ins Spiel.

Jede der spielbaren Klassen in Baldur’ Gate 3 bekommt eine neue Subklasse, heißt: eine neue „Ausrichtung“, die Spielweisen und Fähigkeiten bestimmt.

Außerdem kommt mit Patch 8 Crossplay ins Spiel, sodass ihr mit Freunden auf PC, PS5 und Xbox zusammen spielen könnt.

Das zeigt Larian jetzt: Mit einer „Guide“-Reihe wollen euch die Entwickler nun auf die neuen Klassen vorbereiten. Pro Video werden dabei (voraussichtlich) je vier Klassen vorgestellt, damit ihr mehr über deren Vorteile, Fähigkeiten und Rollen erfahren könnt.

Die neuen Subklassen bieten euch Möglichkeiten, euren Charakter in neuen Ausrichtungen zu spielen. Das erste Video zeigt dabei:

die Schule des Zauberbanns („College of Glamour“) für den Barden, eine Support-Spezialisierung auf Gruppenkontrolle

den Zirkel der Sterne („Circle of Stars“) für den Druiden, mit dem ihr in eurer „Tier“-Gestalt eine Sternenkonstellation einnehmt, in der ihr weiter zaubern könnt und verschiedene Möglichkeiten zur Verstärkung erhaltet

der Pfad des Riesen („Path of Giants“) für Barbaren, der den Fokus darauf legt, Gegner und andere Gegenstände zu werfen – und euch schlicht größer macht

und die Domäne des Todes („Death Domain“) für Kleriker, quasi die OG-Nekromanten mit Fähigkeiten rund um Tod und Leichen.

Ein Release-Datum für Patch 8 haben die Entwickler leider nicht mitgeliefert, die Vermutungen liegen gerade aber alle irgendwo noch zwischen Februar und März.

Der Todes-Kleriker ist Spitzenreiter – Der Glamour-Barde eher nicht so

Mit dem Todes-Kleriker hat Larian bereits die Subklasse vorgestellt, die potenziell die stärkste im neuen Patch, vielleicht im ganzen Spiel sein könnte. Und das, obwohl Kleriker äußerst unbeliebt sind.

Stark macht die Spezialisierung vor allem der Fokus aufs Töten. Ihr habt nicht nur Übung in allen möglichen Waffen, sondern bekommt mit „Toll the Dead“ einen Zaubertrick zur Hand, der fast so mächtig ist wie der Schaurige Strahl des Hexenmeisters.

Zugleich ist im Video der Zauberbann-Barde zu sehen. Auch wenn Barden selbst die beste Klasse im Spiel und absolute Alleskönner sind, ist die Schule des Zauberbanns leider das Paradebeispiel für: „Kann alles, aber nichts richtig.“

Ihr setzt auf Gruppenkontrolle und Unterstützung, was in der Theorie zwar sehr nützlich ist, in der Praxis aber von anderen Klassen sehr viel besser übernommen werden kann. Außerdem verschwendet ihr mit der Schule des Schwerts und der Schule des Wissens zwei der stärksten Spezialisierungen im Spiel, wenn ihr stattdessen einen Zauberbann-Barden mitnehmt.

Außerdem zeigt das Video mit dem Riesen-Barbaren eine weitere Spitzenauswahl und mit dem Draufgänger-Schurken könnt ihr euch in den kommenden Videos auf einen weitere Top-Subklasse freuen. Mehr Infos zu den Klassen und wie stark sie sind, findet ihr in unserem Power-Ranking zu den neuen Subklassen in Patch 8 von Baldur’s Gate 3.