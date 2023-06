Steam: Ein Rollenspiel, auf das Fans seit 20 Jahren warten, zeigt seine Open World

Seit 20 Jahren warten Fans auf einen neuen Teil von „Baldurs Gate“. Jetzt haben die Entwickler einige Einblicke in die Open World gegeben.

Was ist das für ein Spiel? Baldurs Gate 3 ist das neuste Spiel der Videospielreihe „Baldurs Gate“, die in den 90er-Jahren ins Leben gerufen wurde und in der namensgebenden Stadt spielt. Außerdem ist es ein Ableger des berühmten Rollenspiels „Dungeons and Dragons“.

Der Release von Baldurs Gate 3 ist am 31. August 2023. Das Spiel wird von Larian Studios entwickelt und auf PS5 sowie für den PC via Steam veröffentlicht.

Das rundenbasierte Rollenspiel setzt auf eine isometrische Perspektive und bietet auch einen Koop-Modus, in dem ihr gemeinsam mit bis zu drei Freunden spielen könnt.

Bereits 2021 zählte Baldurs Gate 3 zu den Topsellern auf Steam, obwohl es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht veröffentlicht und nur im Early Access spielbar war.

Die Stadt Baldurs Gate erscheint als „nahtloser Organismus“

Was wurde jetzt zur Open World gezeigt? Die Entwickler von Baldurs Gate 3 haben in einem neuen Video über die Entwicklung der Stadt gesprochen. Dazu waren einige Bilder der berühmten Stadt zu sehen.

Die Stadt selbst beschrieben die Entwickler in dem Video als ein “großer, nahtloser Organismus”, der jetzt viel größer sei als in den 90ern und in dem man eintauchen könne. So könne man beispielsweise die Hänge der Stadt hinunterblicken und dabei die Docks sehen.

Zudem soll jede Person in der Stadt ihre eigene Geschichte mitbringen und es soll möglich sein, mit fast jedem zu reden. Generell soll sich die Stadt lebendig anfühlen und den Eindruck erwecken, sie sei ein Ort, an dem Menschen ihrem alltäglichen Leben nachgehen.

Das Video mit den Bildern der Stadt seht ihr hier:

Was sagen die Fans? In den Kommentaren auf YouTube zeigen sich die Spieler von den Bildern der Stadt beeindruckt und äußern ihre Vorfreude auf den Release des Spiels.

tominatorxx: „Großer Gott, die Stadt sieht gewaltig und absolut umwerfend aus!“

jemeek82: „Dieses Spiel hat das Potenzial, viele Leute für das DnD-Universum zu begeistern. Sieht total toll aus und ich bin so aufgeregt!“

kel_ski: „Ich bin mehr als begeistert von diesem Spiel.“

fev1027: „Wenn das ganze Spiel so gut ist wie der erste Akt, wird es eines der besten CRPGs aller Zeiten sein.“

Bereits in einem vorherigen Trailer gaben die Entwickler einige Einblicke in die legendäre Stadt von Baldurs Gate:

