Larian gibt Spielern einen viel zu detaillierten Fotomodus in Baldur’s Gate 3 und es passiert genau das, was ihr erwarten würdet

Mit Patch 8 hat Larian das letzte große Update für Baldur’s Gate 3 veröffentlicht. Eines der Kern-Features unter den neuen Inhalten ist der Fotomodus der … so detailliert ist, wie man es von Larian vermutlich mittlerweile erwarten würde. Und natürlich haben die Fans sich direkt dran gemacht, so ziemlich alles mit dem Fotomodus anzustellen, was möglichst bescheuert ist.

Das ist neu in Baldur’s Gate 3:

Am 15. April ist Patch 8 für Baldur’s Gate 3 erschienen. Laut Entwickler ist das nun das letzte große Update, das Spiel ist damit vollständig.

Die größten neuen Features sind Crossplay, der Fotomodus und die 12 neuen Subklassen. Dazu natürlich haufenweise Bugfixes und sogar Sammelkarten für Steam.

Schon zuvor hat die Community von Baldur’s Gate 3 bewiesen, dass sie ziemlich abgedreht sein kann. Jetzt hat sie ein neues Spielzeug bekommen …

Hier findet ihr die Patch Notes für Patch 8.

Was ist so besonders am Fotomodus? Larian hat sich offenbar große Mühe mit dem Modus gegeben. Ihr könnt nicht nur, wie es oft in anderen Spielend er Fall ist, ein paar Filter einstellen und den Figuren eine andere Mimik verpassen.

Der Fotomodus in Baldur’s Gate 3 gibt euch die Möglichkeit, die Charaktere alle möglichen Positionen einzunehmen. Und … es sind wirklich alle möglichen. Allein Humanoide haben 47 Optionen.

Dazu kommen noch Posen für Tiere, Druiden in Tiergestalt (darunter natürlich den Eulenbären) und einige Monster wie Mephiten und Waldgeister. Und wenn euch das nicht genügt, könnt ihr die Leute auch noch tanzen lassen und Sticker auf die Bilder kleben.

Seit dem Release von Patch 8 sind die sozialen Medien und Reddit überflutet mit Kreationen der Fans und da ist so ziemlich alles dabei. Und natürlich auch das wirklich Absurde.

Fans können ihre Charaktere drapieren und nutzen es für … Unfug

Spätestens seit dem Release von InZOI sollte klar sein, was Spieler mit zu vielen Freiheiten so anstellen. Aber die Community von Baldur’s Gate 3 ist ohnehin schon ein wenig durchgedreht, im positiven Sinne natürlich.

Die Kreationen gehen hier von nachgestellten Memes über klassische Katzenbilder(LINK) bis hin zu: „Leute, nutze ich das hier richtig?“. Und irgendwelche irgendwelche Collagen mit Shrek dürfen natürlich auch nicht fehlen (via Reddit).

Aber die Community von Baldur’s Gate 3 wäre nicht die Community von Baldur’s Gate 3, wenn es bei zahmen Nachstellungen und Memes bleiben würde. Entsprechend gibt es Charaktere, die mit riesigen Ringmuskeln posen und Bilder von ganz unschuldigen Leuten, die sich um blutige Leichen versammeln:

Im Moment ist schwer zu sagen, wie viele Spieler überhaupt wirklich das Spiel „spielen“ und die neuen Klassen ausprobieren – oder sogar die neuen bösen Enden sehen wollen. Der Fotomodus hat offenbar Vorrang.

Zumindest hier auf MeinMMO scheinen aber noch nicht alle dem Fotowahn verfallen zu sein. Ihr habt bereits abgestimmt, welche der neuen Klassen euch am besten gefallen. Der erste Platz ist ideal, um voll und ganz den dunklen Pfad einzuschlagen, damit ihr die neuen Endens ehen könnt: