Baldur’s Gate 3 liefert Patch Notes für den letzten Patch 8, hat eine Überraschung dabei

Call of Duty verliert in einem Monat fast so viele Spieler, wie es mit dem Release von Black Ops 6 auf Steam gewonnen hat

Ein Modus in CoD: Warzone soll Casuals vor Schwitzern schützen – Zur Not greift Activision selbst ein

Larian hat zudem an den Mods und dem hauseigenen Mod-Toolkit geschraubt. Das bedeutet jedoch auch, dass viele oder sogar die meisten Mods in den ersten Tagen vermutlich nicht funktionieren werden.

Nutzer findet den einen Kampf, in dem einer der nutzlosesten Zauber in Baldur’s Gate 3 gut ist

Trading Cards haben keinen tatsächlichen Nutzen, außer eben genau das zu sein: Sammelkarten. Da Baldur’s Gate 3 aber so viele und so begeisterte Fans hat, wollen doch einige eben einfach noch ein paar besondere Sachen vom Spiel haben.

