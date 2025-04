Das Werfen von kleineren Gegnern kann sie sofort töten. Es gibt aber noch 2 andere Fähigkeiten, die jede Klasse von Baldur’s Gate 3 lernen kann und jeden Gegner sofort tötet – wenn man Glück hat: Baldur’s Gate 3: 2 Fähigkeiten kann jeder und sie können Gegner sofort erledigen – Das macht sie so gut und so nutzt ihr sie

Dark Urge: Was ist das Dunkle Verlangen in Baldur’s Gate 3 und warum sollte ich es spielen?

Eine eigentlich böse Göttin in Baldur’s Gate 3 hat einen Tempel in der größten Stadt – aber warum?

Der Nutzer rechnet, dass man so auf über 120 Schaden pro Runde kommen könnte. Dadurch wären viele Runden schnell beendet. Der Threadersteller ist sich deshalb nicht sicher, ob es sich dabei um einen Bug handele oder so gewollt sei.

Nutzer findet den einen Kampf, in dem einer der nutzlosesten Zauber in Baldur’s Gate 3 gut ist

Eine neue Klasse in Baldur’s Gate 3 ist perfekt, wenn ihr Gegnern gerne Dinge an den Kopf werft

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to