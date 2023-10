Eure Githyanki-Begleiterin spielt Baldur’s Gate 3 auf Twitch, kommt gar nicht klar und die Fans lieben es

Devora Wilde ist die Synchronsprecherin von Lae’Zel und streamt zum ersten Mal, wie sie Baldur’s Gate 3 spielt. Sie hat sogar einige Spielstunden geübt, bevor sie den Stream auf Twitch gestartet hat. Doch trotzdem bemerken Fans, dass sie den Titel bisher nicht oft gespielt hat und finden es zuckersüß.

Wie stellt sich Devora Wilde an? Schon bei der Charaktererstellung hat die Synchronsprecherin einige Probleme (via twitch.tv). Sie findet beispielsweise nicht heraus, wie sie den Kamerawinkel ändert und wie sie den Namen löscht, der bereits fälschlicherweise im Namensfeld steht.

Immer an ihrer Seite ist ihre Bekannte Grace, die sie durch das Spiel führt und ihr immer hilft, sobald sie auf ein Problem trifft.

Der große Schock kommt, als Wilde ihren Wächter designen muss. Sie fragt, ob sie die kompletten Schritte allen Ernstes noch einmal durchführen müsse. Verzweifelt drückt sie auf den „Randomise“-Button und gibt sich mit der Wahl zufrieden.

Kein Wunder, dass Wilde überfordert ist. Schließlich bietet Baldur’s Gate 3 zahlreiche Inhalte, wie das folgende Video zeigt:

Lae’zels Synchronsprecherin ist live auf Twitch und viele lieben ihre Herangehensweise

Wofür wird die Synchronsprecherin gefeiert? Devora Wilde freut sich sehr, als sie sich selbst im Spiel trifft. Nachdem sie Lae’Zel in die Gruppe aufnahm, lief der Charakter hinter ihr her. Wilde freut sich dabei so, als würde ihr ein kleiner Hund hinterherlaufen.

Die Stelle gibt es in einem Post auf Reddit zu sehen:

An einigen Stellen weiß sie außerdem nicht, wie die Mission weitergeht und wo sie als nächsten hin muss. Ihre Bekannte erklärt ihr daraufhin, wo die Minimap ist und wie sie schauen kann, wo es als Nächstes hingeht.

Zeitweise weiß sie nicht einmal, welche die R2-Taste ist und wie sie das Inventar öffnet. Die Fans feiern ihre Reaktion darauf, als sie zum ersten Mal begeistert das Inventar findet.

Obwohl Lae’Zel selbst eher zu den ungeliebten Charakteren zählt, sind die Fans total begeistert von der Synchronsprecherin. Viele User freuen sich für sie, dass sie das Spiel zum ersten Mal vollständig entdecken kann.

Mit ihrem kindlichen Enthusiasmus begeistert sie die Fangemeinde, wie ihr anhand der folgenden Stimmen lesen könnt (via reddit.com):

Kcoppa: „Lmao! Sie ist von allem, was sie entdeckt, gleichwertig begeistert. Es ist ein wahrer Genuss, ihr zuzusehen.“

Forever Indecised: „Nur Lae‘Zel kann Lae’Zel wie einen Welpen behandeln.“

bewareofgobbi: „Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich das genossen habe. Sie ist einfach unglaublich.“

Ein User schreibt sogar, dass die Synchronsprecherin von Lae’Zel zusammen mit dem Sprecher von Astarion ihre liebsten Personen aus dem Cast wären. Auch der Synchronsprecher von Astarion hat vor Kurzem in einem Stream versucht, sich selbst zu daten.

Dabei handelt es sich übrigens nicht um den ersten Twitch-Auftritt von Wilde. Sie hat mit dem Cast bereits Dungeons & Dragons auf Twitch gestreamt und dort einige Erfahrungen im Rollenspielbereich sammeln können. Nur die Steuerung auf PlayStation macht ihr noch zu schaffen.

Die Synchronsprecherin von Schattenherz macht ebenfalls auf sich aufmerksam. Sie bietet ihre Stimme an, damit Fans Botschaften an Bekannte senden können. Ein Mann gestand so beispielsweise, dass er seine Frau mit Schattenherz betrogen hat:

