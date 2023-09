Ein einfühlsamer Begleiter verlässt euch, wenn ihr nicht aufpasst – Schickt euch emotionalen Brief zum Abschied

In Baldur’s Gate 3 verlässt euch ein charmanter Companion, wenn ihr nicht aufpasst und schickt euch einen Abschiedsbrief, der ein paar Tränchen auslösen kann. MeinMMO verrät euch, um wen es sich handelt und was hinter der Story steckt.

Um welchen Companion geht’s? Es geht um Gale. In Baldur’s Gate 3 gibt es eine Reihe von Companions, die ihr eurer Gruppe hinzufügen könnt – einer davon ist Gale.

Vorsicht Spoiler: Der Artikel enthält Story-Spoiler über Gale.

Wer ist Gale? Er ist ein menschlicher Magier und ein Wunderkind. Gale hat das Ziel, der größte Magier aller Zeiten zu werden. Während er sein Ziel verfolgt, glänzt er mit seinem riesigen Wissen und seiner charmanten, einfühlsamen Art.

Doch durch seinen unstillbaren Magiedurst mussten schon einige Spieler ihr Leben lassen. In seiner Brust schlägt eine Zerstörungskugel, die jederzeit explodieren könnte, wenn er nicht regelmäßig magische Gegenstände zu sich nimmt.

So ein mächtiger Feuerball kann außerdem enormen Schaden an der eigenen Gruppe anrichten, also schön vorsichtig sein und auf beispielsweise Ölfässer aufpassen. Laut Larian Studios ist Gale einer der häufigsten Gründe, warum viele Spieler sterben.

Gale verlässt die Gruppe und hinterlässt traurigen Abschiedsbrief

Was ist passiert? Der User Mookie_Merkk auf Reddit entdeckte nun in Akt 3 einen traurigen Abschiedsbrief von Gale. Der charmante Magier verließ die Gruppe, nachdem der Spieler ihn aktiv ignorierte und nicht mehr mit ihm sprach.

Was steht im Brief? In diesem Brief verabschiedet sich Gale mit traurigen Worten. Er schreibt unter anderem:



„Da du dich weigerst, mir einen Moment der Konversation zu gönnen, bleibt mir keine andere Wahl, als diese Worte mit Tinte und Papier festzuhalten.



Unsere bisherige Reise war wahrlich magisch, aber ich bedaure sagen zu müssen, dass du sie ohne mich fortsetzen musst. Die zunehmende Unbeständigkeit meines Zustands lässt mir keine andere Wahl, als unsere Truppe zu verlassen. Oder besser gesagt – keine, die ich mit gutem Gewissen treffen könnte, da ich die unmittelbare Gefahr kenne, die meine weitere Anwesenheit für alle in meiner Umgebung darstellt.



Ich werde allein weiterreisen, in der Hoffnung, dass sich ein unvorhergesehenes Heilmittel finden wird. Sollte dies nicht der Fall sein, werde ich mich mit dem Wissen trösten, dass ich niemanden außer mich in Gefahr bringe.



Lasst diese Geschichte nicht unfreundlich über mich urteilen. Dies ist der einzige Weg für mich, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen.“



Wie konnte das passieren? Vermutlich hat der Spieler Gale in sein Lager aufgenommen, allerdings nicht regelmäßig mit ihm gesprochen und ihn letztendlich ignoriert. Eine weitere Theorie könnte sein, dass der Spieler nicht die Quest von Gale verfolgt hat, wodurch man auf den Elminster trifft. Nun will Gale selbst auf die Suche gehen.

Gale muss immer wieder magische Gegenstände essen. Doch im Laufe seiner Questreihe (wenn ihr auf Elminster trefft) könnt ihr fixen, dass er nicht mehr regelmäßig magische Nahrung braucht. Stattdessen erhaltet ihr dann einen Knopf auf der Hotbar, wodurch ihr jederzeit entscheiden könnt, ihn in die Luft zu sprengen.

Doch, dass sind alles nur Spekulationen. Welche Entscheidungen wirklich dazu geführt haben, verrät uns der Spieler in seinem Reddit-Post nicht.

Mehr zu Baldur’s Gate 3: Ehepaar begeht schweren Fehler in Baldur’s Gate 3: Glaubt einem Geist nicht und löst nukleare Explosion aus