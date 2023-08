Wer Baldur’s Gate 3 spielen will, muss einem seltsamen Vertrag zustimmen und dem Bösen abschwören

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Baldur’s Gate 3 AGBs zwinkert „Dungeons & Dragons“-Fans zu und zaubert ein Schmunzeln ins Gesicht. Einen ähnlichen Vertrag gibt es in der fünften Edition von Dungeon & Dragons. In D&D versucht quasi jeder, euch ständig zu irgendwelchen Pakten zu verleiten. Vor allem Hexenmeister beziehen ihre Kräfte speziell aus einem solchen Pakt mit einem mysteriösen Wesen. Aber keine Sorge, ein Warlock wird wohl keine Klage kassieren.

Welchem Vertrag stimmt ihr zu? Spieler entdeckten ein clevere Botschaft von Larian Studios in den langen AGBs von Baldurs’s Gate 3. Mitten im Text steckt ein Wink: Die Entwickler warnen die Spieler, Geschäfte mit übernatürlichen Wesen feyischer, infernaler oder anderer Eldritch-Herkunft abzuschließen. Besser Finger weg, so die humorvolle Nachricht von Larian Studios.

Larian Studios hat mal wieder in den AGBs von Baldur’s Gate 3 herumgeblödelt. Wenn ihr das lest, verdient ihr einen Orden. Welchem mysteriösen Vertrag ihr zustimmt, erfahrt ihr auf MeinMMO.

