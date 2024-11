Larian warnt Spieler auf PS5 und Xbox: Wer zu viele Mods in Baldur’s Gate 3 hat, verliert vorübergehend seinen Speicherstand

Das Rollenspiel Baldur’s Gate 3 ist auch über ein Jahr nach Release ein riesiger Erfolg. Das liegt nicht zuletzt an den nahezu unendlich vielen Möglichkeiten, die dem Spieler geboten werden. Wem das noch nicht reicht, für den gibt es Mods – doch die können zu viel des Guten sein.

Im Sommer 2024 kündigte Larian endlich den ersehnten offiziellen Mod-Support für Baldur’s Gate 3 an. Damit können Spieler das ohnehin schon umfangreiche Rollenspiel nochmal erweitern und ihm ihre ganz persönliche Note verleihen – wenn auch mit Grenzen.

Jetzt warnen die Entwickler Spieler mit zu vielen Mods.

Larian verspricht Hotfix und Fix für den Fix

Was ist das Problem? In einem Post auf dem offiziellen X-Account von Baldur’s Gate 3 kündigen die Macher einen Hotfix für die Konsolen-Versionen des Rollenspiels an. Damit will man Probleme beheben, die entstehen, wenn man mit sehr vielen Mods spielt.

So komme es zu reduzierter Performance und Abstürzen, wenn man mehr als 100 Mods installiert habe.

Genau die Spieler, die von diesem Hotfix profitieren werden, bekommen aber erstmal ein Problem: Der Fix wird Speicherstände mit mehr als 100 Mods vorübergehend unspielbar machen. Larian will das lösen, indem man einen weiteren Fix nachreicht, der einem den Zugang zu seinen Speicherständen zurückgibt, sobald man ein paar der Mods deinstalliert hat.

Baldur’s Gate 3 warnt übereifrige Mod-Liebhaber auf X

Wann genau der Hotfix – und der Hotfix-Fix – ins Spiel kommen, ist noch nicht bekannt. Am sichersten ist man aber, wenn man erst gar keine 100 Mods installiert. Die Entwickler raten daher dazu, nur die Mods zu installieren, von denen man wisse, dass man weiterhin mit ihnen spielen möchte.

Überlegt euch daher genau, ob Gale den schicken Man-Bun wirklich braucht, oder ob ihr vielleicht darauf verzichten könnt, Withers Bone Daddy zu nennen, wenn ihr auf Konsole unterwegs seid. Für unsere 10 besten Mods für Baldur’s Gate 3 sollte aber allemal Platz sein.

In den Kommentaren fragen sich einige Nutzer ohnehin, was das wohl für Spieler sind, die mehr als 100 Mods installiert haben – und, wie die wohl ohne den offiziellen Mod-Support überhaupt klargekommen sind. Die meisten, so scheint es, haben nur eine Handvoll Mods gleichzeitig aktiv.

Jedoch liegt ein Teil des Reizes von Baldur’s Gate 3 eben darin, auszuprobieren, was alles möglich ist. Es ist also gut vorstellbar, dass der ein oder andere Rollenspiel-Liebhaber einen Haufen Mods installiert, nur, um zu sehen, was passiert.

Doch auch wenn die Entwickler von Baldur’s Gate 3 derzeit um Zurückhaltung bitten, was Mods angeht, sind sie grundsätzlich offen dafür, ihr Spiel nach Herzenslust zu modifizieren. So gibt es sogar 5 Mods für Baldur’s Gate 3, die so gut sind, dass sogar die Entwickler sie empfehlen