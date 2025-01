Richtig gute Gamer sammeln 2,5 Millionen $ für die gute Sache und unterhalten dabei ihre Zuschauer

Die Spendenaktion Awesome Games Done Quick startet das Jahr 2025 mit über 2,5 Millionen US-Dollar an gesammelten Spenden. Grund dafür sind Gamer, die ihre Fähigkeiten im Speedrunning vorstellen.

Was ist das für eine Spendenaktion? Awesome Games Done Quick ist ein alljährliches Event, bei dem Gamer für verschiedene Speedruns von Spielen zusammen kommen. Dabei werden Spenden gesammelt. Häufig für die Prevent Cancer Foundation oder die Doctors Without Borders Foundation.

Bei einem Speedrun geht es darum, ein Spiel so schnell wie möglich durchzuspielen. Dabei gibt es verschiedene Kategorien mit eigenen Regeln. Beispielsweise werden Spiele durchgespielt, mit und ohne Glitches und Bugs zu benutzen. Die Version eines Spiels spielen dabei auch eine Rolle.

Speedrunner können sich mit ihrem Speedrun bei dem Event bewerben und bekommen dann eine Zeit und eine Bühne zugeordnet. Ein Live-Publikum schaut bei dem Speedrun zu und das Event wird gleichzeitig auf dem Twitch-Kanal GamesDoneQuick übertragen. Danach werden die einzelnen Speedruns auf dem gleichnamigen YouTube-Kanal hochgeladen.

Dieses Jahr fand Games Done Quick zwischen dem 5. und 12. Januar statt.

Schaut euch gerne dieses Interview mit Bisalina an, die über die Speedrunner-Szene spricht:

Speedrunning für den guten Zweck

Wie viele Spenden wurden eingenommen? Das diesjährige Event nahm insgesamt 2,556,305 US-Dollar für die Prevent Cancer Foundation ein. Die Stiftung kümmert sich um Programme, die dafür sorgen, dass Krebs schneller entdeckt oder im besten Fall ganz verhindert werden kann.

Durch eigene Kategorien oder besonderes Handeln in den kommenden Videospielen, werden die Zuschauer dazu angeregt mehr zu spenden. Zum Beispiel können Zuschauer entscheiden, welches Ende sie in einem Videospiel sehen wollen. Für ihr bevorzugtes Ende können sie dann extra spenden, alle Einnahmen kommen am Ende der Stiftung zu Gute.

Insgesamt konnte Games Done Quick in seiner Geschichte von 15 Jahren bereits über 54 Millionen US-Dollar einnehmen. Die höchsten Einnahmen waren im Sommer 2022 mit 3,4 Millionen US-Dollar.

Speedrun mit Live-Band

Ein besonderes Highlight der Spendenaktion war der Speedrun von Chuckles825, der Crazy Taxi spielte, während eine Live-Band im Hintergrund für die Musik sorgte. Sie coverte die Songs, die in dem Spiel vorkamen.

Jedes Mal, wenn der Speedrunner einen Fehler macht, beispielsweise ein Level nicht schafft, fing die Band neu an zu spielen. Außerdem bezog der Speedrun die Live-Zuschauer mit ein. Mit ihren Spenden konnten die Zuschauer bestimmen, welches Fahrzeug vom Speedrunner genutzt werden musste.

Hier könnt ihr euch den Speedrun auf YouTube anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Games Done Quick ist eine tolle Möglichkeit für Speedrunner ihre besonderen Fähigkeiten zur Schau zu stellen. Einen ganz besonderen Speedrun-Rekord brach die Twitch-Streamerin QTCinderella: Twitch-Streamerin QTCinderella bricht Speedrun-Rekorde mit Keksen, sorgt für Chaos in der Community