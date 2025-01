Spieler machen sich Sorgen um ein vielversprechendes Rollenspiel, weil es plötzlich auf Steam verschwindet

Das vielversprechende Rollenspiel Avowed soll am 18. Februar 2025 erscheinen. Nun sorgen kuriose Begebenheiten auf Steam in der Community für Sorgen und Verwirrung.

Was ist auf Steam passiert? Wie User GAzvd in seinem Thread auf Reddit berichtet, ist Avowed aus seiner Steam-Bibliothek verschwunden. Dabei sei die Produktseite im Shop noch aufrufbar und es würde auch angezeigt, dass er das Spiel gekauft hat.

Unter seinem Thread berichten viele weitere User ebenfalls von diesem Mysterium. Auch der Community-Hub wurde leergefegt, wie User Turbostrider27 in seinem Thread auf Reddit aufführt. Dort seien jegliche Diskussionen, Kommentare und Inhalte gelöscht worden. Der Hub ist mittlerweile wieder belebt, das Spiel scheint jedoch nach wie vor aus den Bibliotheken verschwunden zu sein.

Unter den Fans führt das verständlicherweise zu Diskussionen darüber, was das zu bedeuten habe. Bisher gibt es diesbezüglich keine Rückmeldung der Entwickler, warum sich das Spiel auf Steam so seltsam verhält.

Avowed im Trailer gibt es hier:

Fans befürchten eine erneute Verschiebung

Warum sind die Spieler beunruhigt? In den Reddit-Threads befürchten Fans, dass es schlecht um den Release am 18. Februar stehen könnte. Bereits zuvor wurde das Spiel vom Herbst 2024 auf den Februar 2025 verschoben, mit der Begründung, dass im Herbst bereits viele andere Releases stattfanden und sie die Zeit nutzen wollten, das Spiel noch mehr zu polieren.

Ein weiteres, von den Entwicklern bisher unkommentiertes Vorkommnis, befeuert diese Sorge zusätzlich. Denn laut SteamDB.info wurde vor Kurzem ebenfalls der Start des Early Access entfernt. Dieser soll eigentlich am 13. Februar beginnen und hat interessierte Spieler besonders zur Kasse gebeten, um dabei sein zu dürfen. Dementsprechend ist es verständlich, dass sich betroffene Fans Sorgen machen.

Wie steht es wirklich um Avowed? Ein Post auf X.com der Entwickler gibt aber, was das angeht, Entwarnung. In diesem wurde der Release in ungefähr einem Monat noch einmal offiziell bestätigt. Demnach können Fans aufatmen – dem Release scheint zumindest nichts im Wege zu stehen. Warum genau diese Dinge auf Steam passieren, bleibt aber nach wie vor unbeantwortet.

MeinMMO-Redakteur Max Handwerk hat sich Avowed zuvor einmal genauer anschauen können. Schon länger wartet er auf ein Spiel, das für ihn die Sehnsucht nach einem neuen Elder Scrolls zumindest etwas lindern kann. In seiner Preview lest ihr, ob er in Avowed einen Anwärter dafür gefunden hat: Das Rollenspiel Avowed könnte endlich die Lücke füllen, die Skyrim hinterlassen hat