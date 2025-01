Heute startet Eternal Strands (PC; PS5, XBox Series X/S) und könnte alle zufriedenstellen, die sich nach einem magischen Action-Adventure sehnen.

Wenn es um gute Fantasy-Spiele geht, kann man eigentlich nie genug haben. Vom ehemaligen Creative Director hinter Dragon Age, Mike Laidlaw, stammt nun ein Spiel, das Euren Magie-Hunger eine Weile lang stillen könnte. Ein wenig unter dem Radar der meisten wird heute „Eternal Strands“ veröffentlicht und lockt mit einem interessanten Magie-System, einer großen Spielwelt und jeder Menge Möglichkeiten.

Die ersten Reviews lassen erahnen, dass es sich dabei um einen echten Geheimtipp handelt – der aber auch nicht alle überzeugen können wird.

Worum geht’s in Eternal Strands? In Eternal Strands schlüpft ihr in die Rolle von Brynn. Die Magierin, die in dieser Welt „Weaver“ genannt wird, lebt in einer Zivilisation, die von einem schrecklichen magischen Vorfall verwüstet wurde. Brynn versucht die Rätsel hinter den Vorfällen zu entschlüsseln und gleichzeitig die alte Heimat ihres Volkes erneut zu erschließen und wieder bewohnbar zu machen.

Wie sieht das Gameplay aus? Weil Dinge in Action-Abenteuern niemals einfach sein können, muss Brynn die verschiedensten Elemente der Magie benutzen, um Rätsel zu lösen und zahlreiche Feinde niederzustrecken. Denn die Elemente haben Einfluss auf die Spielwelt und erlauben so Kombinationen, mit denen ihr die Umgebung formt und gleichzeitig Eure Feinde bezwingt. So lassen sich etwa Schilde mit kinetischen Angriffen aus den Händen der Feinde schleudern oder ihr könnt die Flügel eines Drachen einfrieren, um ihn damit zur Landung zu zwingen.

Gerade die Bosskämpfe sind eindrucksvoll, denn die teils riesengroßen Monster erinnern ein wenig an „Shadow of the Colossus“.

Die Verwendung von Magie und verschiedenen Elementen macht den Reiz des Systems aus.

Gemischte Reviews – Lob, aber es gibt auch Schwächen

So fallen die Bewertungen aus: Einige Journalisten konnten Eternal Strands bereits im Vorfeld umfangreich spielen und dabei mehr als die Demo erleben. Die Bewertungen fallen durchaus gemischt aus – mit einigen Ausschlägen nach oben. Einige Pressestimmen, die auf Open Critic zusammengetragen wurden:

Eurogamer gibt 4 / 5: „Ein Action-RPG mit magischen Kräften, die sich tatsächlich mal gefährlich anfühlen, vermählt mit einem Level-Design, das Umfang und Schönheit bietet.“

„Ein Action-RPG mit magischen Kräften, die sich tatsächlich mal gefährlich anfühlen, vermählt mit einem Level-Design, das Umfang und Schönheit bietet.“ IGN spricht von 7 / 10: „Voller Ambition und gefüllt mit großartigen Bosskämpfen, schafft es Eternal Strands nicht in allen Punkten zu überzeugen, aber doch in genügend davon, um ein eindrucksvolles Action-RPG zu sein.“

„Voller Ambition und gefüllt mit großartigen Bosskämpfen, schafft es Eternal Strands nicht in allen Punkten zu überzeugen, aber doch in genügend davon, um ein eindrucksvolles Action-RPG zu sein.“ GamesRadar+ vergibt 3 / 5: „Es liegt Potenzial in der Prämisse und hat einige richtige Höhen (vor allem, wenn man in die Luft geschleudert wird), aber es ist diese Art von Spiel, die Dich danach sehnen lässt, was ein Nachfolger schaffen könnte, der an den Dingen gearbeitet hat, die funktionieren – vielleicht werden wir erst dann etwas wirklich Magisches erleben.“

„Es liegt Potenzial in der Prämisse und hat einige richtige Höhen (vor allem, wenn man in die Luft geschleudert wird), aber es ist diese Art von Spiel, die Dich danach sehnen lässt, was ein Nachfolger schaffen könnte, der an den Dingen gearbeitet hat, die funktionieren – vielleicht werden wir erst dann etwas wirklich Magisches erleben.“ God is a Geek gibt 8 / 10: „Wenn ihr in der Stimmung für ein bezauberndes Abenteuer seid, das durch eine beeindruckende Fantasy-Welt führt, dann ist Eternal Strands es definitiv wert, genau angeschaut zu werden.“

„Wenn ihr in der Stimmung für ein bezauberndes Abenteuer seid, das durch eine beeindruckende Fantasy-Welt führt, dann ist Eternal Strands es definitiv wert, genau angeschaut zu werden.“ RPG Fan vergibt nur 64 / 100: „Eternal Strands macht einige richtig coole Dinge, wird aber zurückgehalten durch rätselhafte Design-Entscheidungen, ein enttäuschendes Writing und ein Nahkampf-System, das nie so richtig funktioniert.“

Wann erscheint Eternal Strands? Das Action-RPG erscheint heute, am 28.01.2025 gegen 17:00 Uhr auf Steam, ebenso wie auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Wer aber nicht direkt die „Katze im Sack“ kaufen will, kann sich auch eine Demo herunterladen, um einen konkreteren Eindruck vom Gameplay und dem Spiel zu bekommen.

Werdet ihr Eternal Strands anschauen? Oder wartet ihr lieber noch ein paar mehr Reviews von Spielerinnen und Spielern ab, bevor ihr Euch für oder gegen einen Kauf entscheiden werdet? Wer es lieber etwas realistischer mag, muss sich noch ein paar Tage auf Kingdon Come Deliverance 2 gedulden.