Persona 4 kehrt zurück, bekommt eine Rundum-Erneuerung

Ein neues, altes Persona-Spiel bekommt ein buchstäbliches „Revival“. Persona 4 wird neu aufgelegt.

Atlus hat ein neues Persona-Spiel auf der Xbox Game Showcase angekündigt. Wobei „neu“ vielleicht eine kleine Übertreibung ist – aber daran haben sich Fans der Reihe inzwischen ja gewöhnt.

Was wurde angekündigt? Während des „Xbox Game Showcase 2025“ wurde ein kleiner Teaser-Trailer zu einem neuen Persona-Spiel veröffentlicht. Wobei „neu“ hier ein bisschen fragwürdig erscheint, denn das Spiel trägt den Namen „Persona 4 Revival“. Es handelt sich daher wohl um eine Neuauflage des beliebten Persona 4.

Atlus macht noch ein Remake, verrät kaum Details

Atlus ist dafür bekannt, erfolgreichen Spielen noch einmal eine neue Version mit mehr Inhalten zu verleihen, ohne allzu weit vom Original abzuweichen. Das war zuletzt auch schon bei Persona 5 und der erweiterten Version „Persona 5 Royal“ oder Catherine und der „Full Body“-Version der Fall.

Wann erscheint Persona 4 Revival? Es gibt noch keinerlei Hinweis darauf, wann Persona 4 Revival erscheinen wird. Sobald es konkrete Infos dazu gibt, lest ihr das hier auf MeinMMO.

Was ist neu an Persona 4 Revival? Zumindest verrät der Teaser, dass die Grafik von Persona 4 mit Revival deutlich verbessert wurde. Sie erinnert optisch nun deutlich mehr an das modernere Persona 5 und bietet zusätzlich noch recht ansehnliche Schatten-Effekte. Wie üblich sollte man von Persona allerdings keine Grafik-Revolution erwarten, die Spiele-Reihe setzt traditionell eher auf einen etwas altmodischeren Anime-Look.

Ist alles neu oder nur überarbeitet? Gerüchte zu einem Remake von Persona 4 gibt es schon seit eine Weile. Darum haben manche die „alten“ Synchronsprecher angefragt, ob sie beim Remake wieder ihre Rollen sprechen werden, wie etwa bei Erin Fitzgerald. Sie hat im ursprünglichen Persona 4 die Rolle von Chie Satonaka gesprochen und wurde nach eigenen Aussagen (via bluesky) nicht gefragt, ob sie erneut diese Rolle übernehmen will.

Das könnte nun eines von mehreren Dingen bedeuten:

Die Entwicklung noch in einem sehr frühen Stadium.

Es gibt neue Stimmen für die bekannten Charaktere.

Es werden schlicht die alten Aufnahmen erneut verwendet.

Da bisher vollkommen unklar ist, wie viel tatsächliches „Remake“ in Persona 4 Revival steckt, müssen Fans der Reihe sich noch eine Weile lang gedulden, bis sie wirklich erfahren, auf was genau sie da eigentlich warten.



Habt ihr Bock noch einmal in das Universum von Persona 4 einzutauchen? Oder würdet ihr euch freuen, wenn endlich mal ein Persona 6 am Horizont auftaucht, anstatt immer neue Versionen der bereits alten und bekannten Spiele? Mehr spannende Spiele und Analysen zu Find your Next Game findet ihr in den kommenden Tagen.