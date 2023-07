Zuschauer werfen Twitch-Streamer Asmongold vor, psychische Probleme vorzutäuschen, um keine Inhalte liefern zu müssen

Der Twitch-Streamer Asmongold geht offen damit um, Probleme mit seiner mentalen Gesundheit zu haben und unter Panikattacken zu leiden. Einige Zuschauer vermuten dahinter jedoch eine Masche, um sich vor dem Streamen zu drücken. Der 32-Jährige stellt klar, dass dem nicht so ist.

Was sind das für Vorwürfe? In der Nacht zum 6. Juli 2023 unserer Zeit hatte ein Zuschauer im Subreddit von Asmongold darauf hingewiesen, dass der Twitch-Streamer der Community noch einen besonderen Stream schuldet.

Dabei geht es um die Spendenziele, die Asmongold für eine Reihe von Wohltätigkeits-Streams im März 2022 eingerichtet hatte. Für 200.000 $ an Spenden wollte der Twitch-Streamer die beliebte Reihe „The True Story of Asmongold“ fortführen, in der er über seine ersten Abenteuer in WoW berichtet.

Insgesamt sammelte Asmongold mit seiner Orga OTK 500.000 $ um die Ukraine zu unterstützen. Auf das Video warten die Fans aber bislang vergeblich.

Zuschauer spotten über psychische Probleme

Was hat das mit psychischen Problemen zu tun? Während es im ursprünglichen Post nur darum geht, dass ein versprochener Inhalt noch nicht geliefert wurde, gehen die Kommentare schnell in eine ganz andere Richtung.

Mehrere vermeintliche Fans spotten, die bloße Erwähnung der fehlenden Inhalte könne zu viel für Asmongold sein:

„Du hast ihm gerade eine weitere Panikattacke verpasst“

„Bruder, erinner ihn nicht daran, dass er Verantwortungen hat. Er wird mit einem Herzinfarkt im Krankenhaus landen.“

„Jetzt kommt eine weitere sechsmonatige Streaming-Pause, gut gemacht.“

Einige gingen sogar so weit, anzudeuten, der Streamer täusche Panikattacken vor, um sich davor zu drücken, Content zu produzieren (via Reddit).

Was steckt hinter den Vorwürfen? Asmongold geht relativ offen mit seiner psychichen Gesundheit um. Im Oktober 2021 legte er nach dem Tod seiner Mutter eine Streaming-Pause ein. Auch im folgenden Jahr streamte er vermehrt auf seinem Zweit-Account zackrawrr.

Im Juni 2023 kehrte der 32-Jährige pünktlich zum Relase des heiß erwarteten Diablo 4 zu seinem Haupt-Account zurück. Doch nach einem 13-stündigen Stream erlitt Asmongold eine Panikattacke und ging sogar in die Notaufnahme.

„Das alles wegen einer Geschichte“

Was sagt Asmongold dazu? Der Twitch-Streamer entdeckte den Post und gab dem Verfasser zunächst einmal recht: „Da habt ihr recht, das muss ich machen.“ Die Stimmung kippte jedoch, als er die Kommentare entdeckte.

Asmongold sagt, es sei in Ordnung, wenn Leute ihn dafür kritisieren, dass er den Stream noch nicht veranstaltet hätte. Die Kommentare, die auf seine mentale Gesundheit anspielen, findet er jedoch nicht in Ordnung:

Ich möchte einfach, dass die Leute den Grund verstehen, aus dem ich eine Panikattacke hatte. Es war, weil ich gerade 13 Stunden damit verbracht hatte, ein Spiel zu zocken. Ich dachte, ich hätte ein Blutgerinnsel. Ich bin in die Notaufnahme gegangen und habe einen Ultraschall an meinem Bein machen lassen, weil ich wirklich Angst hatte. […] Ihr könnt über diesen Mist [das fehlende Video] reden soviel ihr wollt, das ist in Ordnung. Aber sagt nicht, ich würde davon eine Panikattacke bekommen. Ich möchte einfach nicht, dass Leute denken, ich würde mentale oder emotionale Angelegenheiten nutzen, um darum herumzukommen, einen Stream zu machen.

Der Twitch-Streamer erklärt, es sei für ihn schwieriger, den Teil zur Erweiterung Cataclysm zu drehen, da er so viel schwärzen müsse. Vermutlich müsse er einfach einen schwarzen Balken über den gesamten Chat legen, damit niemand lesen könne, was da stehe.

Asmongold scheint also vorzuhaben, sein Versprechen an die Fans einzuhalten. Einen voraussichtlichen Zeitpunkt für die Fortsetzung der Reihe nannte er jedoch nicht.

Auch andere Reddit-Nutzer sind schockiert über die Kommentare. In einem Thread in der Streaming-Community r/LivestreamFail schreiben einige, sie hätten den Frust anhand der heftigen Anschuldigungen zuerst so verstanden, dass die andere Seite glaube, Asmongold habe das Geld aus seinen Spenden-Streams einfach nicht gespendet.

Dass die sich stattdessen wegen der bislang ausgebliebenen Belohnung so aufregen und derartige Kommentare schreiben, können die Nutzer nicht nachvollziehen: „Das alles nur wegen einer Geschichte.“

Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass einige Fans von Asmongold über die Stränge schlagen:

