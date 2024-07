Einen der kreativsten Science-Fiction-Filme der letzten 5 Jahre könnt ihr aktuell kostenlos gucken

Das Thema Multiversum kennt man vor allem durch DC- oder Marvel-Filme und ist oft ein kritisierter Punkt. Es gibt aber auch andere Filme mit dem Thema, für die man nicht zig Filme gucken muss. MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes findet, Everything Everywhere All At Once hat zu Recht viele Preise gewonnen. Aktuell könnt ihr den Film kostenlos schauen.

Was ist Everything Everywhere All at Once für ein Film? Der Film erschien 2022 und kommt von den Daniels, dem Regieteam von Daniel Kwan und Daniel Scheinert. Beide arbeiteten auch an Swiss Army Men, dem Film, in dem Daniel Radcliffe eine Leiche spielt.

Wie der konfuse Titel des Films schon andeutet, geht es quasi um alles. Es ist eine Multiversum-Geschichte eines Ehepaars aus China, das in Amerika versucht, mit einem Waschsalon Geld zu verdienen. Das Leben der beiden läuft aber nicht so gut. Der Mann, gespielt von Ke Huy Quan, will sich scheiden lassen und mit der Steuererklärung stimmt auch etwas nicht, weshalb Probleme mit den Behörden entstehen.

Das klingt alles erstmal nach einem gewöhnlichen Drama oder einer Komödie. Doch das Chaos beginnt, als sich das Multiversum offenbart, und Evelyn, gespielt von Michelle Yeoh, das böse Wesen Jobu Tubaki aufhalten muss. Es entsteht eine emotionale Sci-Fi-Komödie mit fast unendlich kreativen Ideen.

Emotional und absurd zugleich

Was macht Everything Everywhere all At Once so gut? Zu aller erst sind die vielen Multiversen wirklich kreativ. Es gibt nicht einfach nur böse Varianten der Charaktere. Es werden physikalische Gesetze geändert oder sogar die Physiologie der Menschen. Ich sage nur Hot-Dog-Finger. Und es gibt einen fantastischen Gag bezogen auf einen beliebten Pixar-Film, den ich euch aber nicht vorwegnehmen möchte.

Dabei entstehen lustige Situationen, die nicht nur albern, sondern wirklich gut gedreht sind. Ich meine, es gibt auch Kampfchoreografien, die mit Action-Filmen mithalten können. Hierbei wird die Umgebung genutzt und in den Kampfszenen noch Gags erzählt. Dass die meisten Stunts von Michelle Yeoh und Ke Huy Quan selbst gemacht sind, sieht man.

Das alles klingt schon nach spaßiger Sci-Fi-Action, doch Everything Everywhere All at Once ist so viel mehr. Im Hintergrund all der absurden Ereignisse steht die emotionale Geschichte der Familie. Es geht um die Beziehung des Ehepaars, den Druck der eigenen Familie, die eigenen Träume und was man braucht, um glücklich zu sein.

Die Chemie der Darsteller ist fantastisch. Man spürt die Emotionen in jeder Situation. Everything Everywhere All at Once schafft das, was nur wenige Filme schaffen: Jede erdenkliche Emotion wird organisch zusammengebracht. Und am Ende hatte auch ich Tränen in den Augen.

Der Film gewann bei den Oscars 2023 acht Preise. Darunter bester Film, beste Regie, beste Hauptdarstellerin und auch bester Nebendarsteller. Wenn ihr eine Sache von den Oscars sehen müsst, dann ist es die Rede von Ke Huy Quan. Seine Reaktion zu sehen, erwärmt einem einfach das Herz.

Wo kann man Everything Everywhere All at Once kostenlos schauen? Aktuell könnt ihr den Film in der ARD-Mediathek kostenlos schauen. Das geht bis zum 10.08.2024 um 0:00 Uhr. Dafür braucht ihr kein Abo. Da der Film ab 16 ist, müsst ihr ihn aber entweder nach 22:00 Uhr gucken oder euch anmelden und euer Alter bestätigen.