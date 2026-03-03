Spieler zittert in ARC Raiders um seinen Loot, muss durch die Roboter-Hölle, kriecht verblutend in den rettenden Zug

Ein Spieler wollte in ARC Raiders einfach nur seinen Loot retten und friedlich extrahieren. Aber das Spiel hatte andere Pläne für ihn.

Was ist dem Spieler passiert? Ein Spieler namens „elaniu5“ berichtet auf Reddit von einer Runde, die er in ARC Raiders erlebt hat, und wird damit kurzzeitig zum Gesprächsthema der Community.

„elaniu5“ erzählt, dass sein Spiel abgestürzt sei, als er einem Match beigetreten ist. Als er den Shooter dann neu startete, fragte dieser, ob er dem verlassenen Raid wieder beitreten wolle – was „elaniu5“ natürlich tat, damit er seine Ausrüstung nicht verliert.

Doch sein Hab und Gut war noch lange nicht gerettet, denn das Drama ging anschließend erst richtig los, wie ein Clip des Spielers auf Reddit zeigt.

Im Vollsprint durch die Robo-Hölle

So schlimm verlief der Raid des Spielers: Als „elaniu5“ in der verlassenen Runde auf „Begrabene Stadt“ ankam, stellte er fest, dass er keine Zeit zum Looten oder Leveln hat: Er ist bei 1:10 Minuten verbleibend gespawnt und hat nur wenig Zeit, bis der letzte Extraction-Point schließt.

Er warf einen kurzen Blick auf die Map, um zu wissen, wo er hinmusste, und dann nahm „elaniu5“ die Beine in die Hand. Er sprintete so schnell es ging zum letzten offenen Ausgang, einem unterirdischen Bahnsteig, der fast 180 Meter entfernt war. Noch 61 Sekunden bis zum Shutdown.

Beim Bahnsteig wimmelte es vor ARCs. Eine Vielzahl der feuerspeienden Feuerbälle und der explosiven Pops wartete auf ankommende Raider.

„elaniu5“ sah die vor ihm liegende Roboter-Hölle, doch er hatte nur noch wenige Sekunden auf der Uhr und keine Zeit, die hinterhältigen Feinde zu zerstören. Er sprintete an den ARCs vorbei, doch ein Pop sprengte sich neben ihm in die Luft. Die Explosion zerstörte seinen Schild und halbierte im selben Moment die Lebensanzeige des Raiders – doch er überlebte.

Bei einer Sekunde verbleibend, rief „elaniu5“ die Metro, die ihn zurück nach Speranza bringen soll, aber kurz darauf folgte eine weitere Explosion, die ihn zu Boden schickte. Die zerstörten Feuerbälle verursachten obendrein ein tödliches Flammenmeer, das sich um „elaniu5“ erschloss. Doch zu seinem Glück, erreichten ihn die Flammen nicht.

Einige Sekunden später fuhr der Zug ein. Ausblutend kroch „elaniu5“ in die Bahn und hievte sich an die Konsole, um doch noch erfolgreich in das Raider-Hideout zurückzukehren.

Hier könnt ihr den Clip auf Reddit sehen:

Die Community scherzt, Embark verfolgte eine Vendetta

So reagiert die Community: Innerhalb eines Tages konnte der Reddit-Post von „elaniu5“ fast 6.000 Upvotes sammeln und wurde über 240 Mal kommentiert. Die Community zeigt sich dabei fasziniert von dem Pech, das der Spieler während seines Raids hatte, und scherzt: Er muss die Entwickler wohl verärgert haben.

Ein Nutzer schreibt etwa: „Das Spiel wollte WIRKLICH nicht, dass du es lebendig rausschaffst, lol.“ Ein anderer User fragt: „Verdammt, was hast du getan, um die Entwickler so anzupissen?“

Ein Spieler stellt jedoch fest, dass in der Situation noch eine Sache fehlte: ein feindlicher Raider, der am Ausgang campt und „elaniu5“ ausknockt, wenn der Zug gerade einfährt.

ARC Raiders lebt von besonderen Erlebnissen, die von der Community in den sozialen Netzwerken geteilt werden. Immer wieder tauchen Clips wie der von „elaniu5“ auf, über die dann hunderte Spieler reden.

Im Januar war etwa ein Raider das große Gesprächsthema der Community, der einen Raketenkanonier mit einer Mine zerstörte und dabei außerordentlich skillvollen Umgang mit dem Enterhaken demonstrierte. Die Community taufte ihn daraufhin den „ARC Knight“. Die ganze Story lest ihr hier: Jemand hat einen regelrechten Action-Film in ARC Raiders erlebt, und Fans fragen sich, ob sie das gleiche Spiel spielen