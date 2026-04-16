Kriminologe interessiert sich für Verhalten der Spieler von ARC Raiders, von denen nur jeder Dritte Bock auf PvP hat

Wer selbst in ARC Raiders eingetaucht ist oder auch nur ein paar Clips zu dem Extraction-Shooter gesehen hat, wird wissen, dass die soziale Komponente des Spiels mindestens genauso groß ist wie das eigentliche Schießen. Das macht es nicht nur für viele Gamer interessant, sondern auch für Experten der Sozialwissenschaften.

Was fasziniert die Experten an ARC Raiders? Embark Studios, der Entwickler von ARC Raiders, wurde bereits mehrmals von Sozialwissenschaftlern kontaktiert, die von dem Spielerverhalten in ihrem Extraction-Shooter fasziniert sind. Vor allem die soziale Komponente in einem Shooter, dessen Genre oft auf dem gegenseitigen Schussgefecht mit anderen Spielern basiert, überraschte nicht nur die Entwickler, sondern auch Neurologen und Kriminologen.

Wie The Guardian berichtet, meldete sich erst vor Kurzem ein Kriminologe – also ein Experte, der sich soziologisch mit Kriminalität und Kriminellen befasst – bei Aleksander Grøndal, dem Executive Producer von ARC Raiders. Dieser zeigte sich „wirklich fasziniert davon, wie die Spieler miteinander interagieren“.

Doch das war nicht der erste Sozialwissenschaftler, der an dem Spielerverhalten von ARC Raiders interessiert ist und klar sagt: Das könnte man zu Forschungszwecken nutzen!

Video starten ARC Raiders hat unfassbar friedliche Community – Selbst die Entwickler sind überrascht Autoplay

„Ihr wisst nicht, was ihr geschaffen habt”

Welche weiteren Wissenschaftler sind an dem Verhalten der Spieler interessiert? In einem Interview mit IGN berichtet der CEO von Embark Studios, Patrick Söderlund, von einer Unterhaltung, die bei einem Abendessen mit einer befreundeten renommierten Professorin für Neurologie entstand:

Sie hat von dem Spiel erfahren und gesagt: „Hör mal, ihr wisst gar nicht, was ihr da geschaffen habt. Vergesst das eigentliche Spiel.” Es geht allein um die Idee der psychologischen und sozialen Experimente und darum, was dieses Spiel alles sein kann. Diese gute Freundin von mir meinte im Grunde: „Du solltest eine Zusammenarbeit starten oder mit Leuten aus der Medizin zusammenarbeiten, um zu untersuchen, welche Verhaltensweisen in ARC Raiders ausgelöst werden. Patrick Söderlund im Gespräch mit IGN

An welchen Daten lässt sich dieses interessante Spielerverhalten festmachen? Wie viele besonders freundliche oder witzige soziale Momente in ARC Raiders stattfinden können, wird anhand vieler geposteter Clips an Orten wie Reddit oder YouTube deutlich. Allerdings kann Grøndal auch an genauen Zahlen festmachen, wie sozial ihre Spieler tatsächlich sind.

Embark erklärte gegenüber The Guardian, dass etwa 30 % der Spieler vor allem an den kooperativen Aspekten des Spiels und PvE interessiert sind. Weitere 30 % verbringen die meiste Zeit mit PvP und die restlichen 40 % scheinen das situationsbedingt zu entscheiden und wählen einen Mix. Solo-Spieler seien im Allgemeinen freundlicher, während Trios deutlich kampfbereiter agieren. Das hat die Community auch schon selbst festgestellt: Ein Spieler fasst perfekt zusammen, wie anders ARC Raiders mit Freunden ist: „Plötzlich ist jeder Busch verdächtig”

Wir von MeinMMO haben uns gefragt, wie sich wohl unsere Leser in ARC Raiders verhalten. Gehört ihr zu PvP-Enthusiasten oder beweist ihr euch gegenüber anderen Raidern als hilfsbereite Teampartner? Wir haben euch in einer Umfrage befragt und Folgendes herausgefunden: MeinMMO-Leser gehören zu den sozialsten Spielern in ARC Raiders, nur 4 % fallen euch bei der ersten Gelegenheit in den Rücken