Entwickler von ARC Raiders können selbst kaum glauben, wie viele von euch lieber PvE spielen

In ARC Raiders habt ihr die Wahl, ob ihr im PvP gegen andere Spieler antretet und euch feindlich verhaltet – oder ob ihr friedfertig euer eigenes Ding im PvE dreht. Die Entwickler haben nun verraten, wie die genaue Verteilung aussieht und sind selbst vom Ergebnis überrascht.

Wie viele Spieler zocken PvE? Entwickler Embark Studios hat im Gespräch mit The Guardian verraten, wie die Verteilung zwischen PvE- und PvP-Spielern in ARC Raiders aussieht.

Nämlich ziemlich gleichauf: 30 % aller Spieler bevorzugen PvE, 30 % spielen lieber im PvP gegeneinander. Die restlichen 40 % tummeln sich in beiden Feldern.

Executive Producer Aleksander Grøndal zeigt sich überrascht von den Zahlen. Denn anders als zunächst angenommen präferiert ein unerwartet großer Teil der Spieler das friedfertige Vorgehen.

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„Es muss nicht immer um Konflikte gehen“

Was denken die Entwickler über die Zahlen? Vor der Veröffentlichung von ARC Raiders haben die Entwickler nicht damit gerechnet, dass 30 % aller Spieler die friedliche Version bevorzugen und am liebsten in Ruhe looten und leveln würden.

Immerhin ist das Genre der Extraction-Shooter als knallhart und unnachgiebig bekannt und lebt häufig von intensiven PvP-Scharmützeln.

Anders bei ARC Raiders: So soll etwa jeder fünfte Spieler noch nie einen anderen getötet haben, die Hälfte aller User hat Embark Studios zufolge weniger als zehn menschliche Gegner auf dem Gewissen.

Im Gegensatz dazu beobachten die Entwickler kooperatives Spielen und Zusammenhalt unter den Spielern:

Wir wollten schon immer, dass es so ist, aber es war doch etwas überraschend zu sehen, wie viele Leute sich auf diesen Aspekt des Spiels gestürzt haben … Das hat das Genre der Extraction-Shooter regelrecht revolutioniert, denn es muss nicht immer um den Konflikt mit anderen Spielern gehen. Aleksander Grøndal

Viele Spieler machen gemeinsame Sache, um die teils sehr gefährlichen ARCs zu besiegen und den besten Loot zu finden. Dabei entstehen immer wieder spannende soziale Interaktionen.

Laut Embark Studios würden außerdem 95 % aller Spieler den Chat nutzen und damit kommunizieren. Wenn starke Gegner wie die Matriarchin auftauchen, ist ebenfalls ein interessantes Verhalten bei den Spielern zu beobachten:

In einem Augenblick – buchstäblich in weniger als 30 Sekunden – hörten alle auf diesem Server auf, aufeinander zu schießen, und stellten sich gemeinsam der größeren Herausforderung. Und ich hatte nicht wirklich damit gerechnet, dass alle innerhalb von 30 Sekunden so bereitwillig zusammenarbeiten würden. Aleksander Grøndal

Der Executive Producer des Titels nennt den Look und die herrschende Atmosphäre im Spiel als Gründe für die friedliche Zusammenarbeit innerhalb der Community. Die Welt würde aufblühen und die Tiere würden zurückkehren. Man wolle den Spielern Hoffnung geben. Andere Spieler suchen hingegen schon den Konflikt: Spieler haben in ARC Raiders so wenig zu tun, dass sie jetzt Jagd auf Twitch-Streamer machen