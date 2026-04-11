Ein Schuft will in ARC Raiders eigentlich unschuldige Spieler jagen, aber ausgerechnet die nettesten Gamer verhindern das

In ARC Raiders gibt es etliche Spieler, die absolut keine Lust darauf haben, andere Raider abzuknallen. Einer von ihnen wollte jedoch seine PvP-Skills verbessern, aber die freundliche Community macht ihm einen Strich durch die Rechnung.

Das hat es mit PvP und PvE in ARC Raiders auf sich:

Auf Reddit finden sich immer wieder Berichte über Raider, die so hilfsbereit sind, dass man fast den Glauben an das Gute zurückgewinnt. Ein Spieler wollte eigentlich mehr PvP spielen, um sich darin zu verbessern. Aber ein anderer Raider hat ihn dann aber vollkommen aus dem Konzept gebracht.

Video starten ARC Raiders hat eine unfassbar friedliche Community – Selbst die Entwickler sind überrascht Autoplay

„Mit Honig bekommt man mehr Baupläne als mit Kugeln“

Womit überraschen ihn die Raider? Der Spieler berichtet in einem Reddit-Post, dass er auf einem Nacht-Raid war, als er Schritte hörte. Mit gezogener Waffe erwartete er einen feindlichen Angriff, doch das Gegenüber hatte andere Pläne: Der fremde Raider legte seine Waffe ab und fragte im Voice-Chat, ob er einen Bauplan gebrauchen könne. Dann droppte er ihm einfach den Plan für die Tempest-Waffe.

In Solo-Raids schaffe er es nun kaum noch, das Feuer zu eröffnen. Jede Begegnung werde zur entspanntesten Interaktion überhaupt und er bringe es nicht übers Herz, zu schießen. Sein Plan: Den Voice-Chat ausschalten, damit ihn die Nettigkeit der anderen nicht mehr vom PvP ablenkt.

In den Kommentaren feiern andere Spieler genau diese Momente. Der Nutzer DwarfVader merkt an, dass man mit „Honig“ oft mehr Baupläne einsackt und länger überlebt als mit Kugeln.

Auch hollalongtime berichtet auf Reddit von einer ähnlichen Story: Er belebte einen fremden Raider kurz vor einer Luke wieder und half ihm, das Match sicher zu verlassen. Als Dank gab es eine Party-Einladung und im nächsten Duo-Run den neuen Dolabra-Bauplan geschenkt.

Tatsächlich diskutieren Spieler regelmäßig darüber, wie man gezielt von PvP-Lobbys in friedliche Lobbys wechselt. Manche scherzen bereits, dass es sich mit friedlichen Lobbys verhalte, wie mit dem „Fight Club“: Die erste Regel lautet, nicht über die friedlichen Lobbys zu sprechen.

MeinMMO-Redakteur Dariusz wagte den Selbstversuch, um von einer PvP-Lobby zu den freundlichen Spielern zu wechseln. Dafür musste er allerdings erst einmal in eine Lobby kommen, in der PvP stattfindet. Also fragte er die Leute, ob er sie in ARC Raiders über den Haufen schießen dürfe, und die Antwort hat ihn als professionellen Schwitzer empört.