In der Entwicklung von ARC Raiders gab es „Spieltest-Schlachten“, in denen unbezwingbare Bosse wie in Elden Ring auftauchten

Einer der Produktionsleiter von ARC Raiders offenbart, es habe sogenannte „Spieltest-Schlachten“ während der Entwicklung gegeben. Das sei in Entwickler-Team gegen Entwickler-Team ausgetragen worden.

In einem Vortrag auf GDC (Game Developers Conference) hielt der Produktionsleiter Caio Braga einen Vortrag über den Entwicklungsprozess von ARC Raiders. In dem Vortrag „When Your AAA Game Isn’t Fun: The ARC Raiders Story of Starting Over with Intent“ redete Caio Braga vor allem über die Wichtigkeit von Spieltests.

Laut ihm habe es unter den einzelnen Teams zu dem Spiel auch Konkurrenzkämpfe in Form sogenannter Spieltest-Schlachten gegeben. Denn diese Teams sollten jeder für sich an etwas anderes im Spiel geglaubt haben, sodass sie es den anderen Entwicklern im Team manchmal schwieriger machten. Das wurde, laut Caio Braga, täglich ausgeführt.

Entwickler-Team vs. Entwickler-Team

Wie sahen diese Spieltest-Schlachten aus? Den Kern der Spieltest-Schlachten beschreibt Caio Braga mit einem Beispiel. Das Waffen-Team habe gewollt, dass sich die Waffen im Spiel besonders gut für die Spieler anfühlen und sie deswegen so mächtig gemacht, dass sie die ARCs schnell töten.

Beim nächsten Spieltest sei dann allerdings das ARC-Team verärgert gewesen, dass die Zeit und Mühe, die sie in die KI der Gegner gesteckt haben, fast schon umsonst gewesen seien. Also rächten sie sich, indem sie die ARCs mächtiger machten.

Das veränderte im nächsten Spieltest dann die eigentliche Essenz des Shooters, und Caio Braga beschreibt es mit: Plötzlich spielt man ein Souls-Spiel, und die Waffen haben keinerlei Bedeutung mehr. (via gamesradar+). Ihr könnt es euch also so vorstellen, als hätte ARC Raiders unbezwingbare Bosse wie in Elden Ring oder anderen Souls-Spielen.

Auf diese Weise haben sich die verschiedenen Entwicklerteams jahrelang über die Seele und Identität des Spiels gestritten. Danach wurde das Team verkleinert, sodass sich innerhalb einer Neuausrichtung auf die ARC Raiders konzentriert werden konnte.

Schon zuvor verriet Produktionsleiter Caio Braga einiges zu dem Entwicklungsprozess von ARC Raiders. Das Spiel durchlief nämlich nicht nur verschiedene Spieltest-Schlachten, sondern wurde sich auch viel über die eigenliche Identität von ARC Raiders gestritten: Bevor ARC Raiders zum Extraction-Shooter wurde, wie ihr ihn heute kennt, wussten die Entwickler selbst nicht, woran sie da wirklich arbeiten