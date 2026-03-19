Bevor ARC Raiders zum Extraction-Shooter wurde, wussten die Entwickler selbst nicht, woran sie da wirklich arbeiten

ARC Raiders unterstützt verschiedene Spielweisen, wie man sie von einem PvPvE-Extraction-Shooter erwarten kann. Hätte man damals den Beschreibungen mancher Entwickler Glauben geschenkt, könnte es sich heute um ein ganz anderes Spiel handeln.

Was wurde zur Entwicklung von ARC Raiders offenbart? Der Produktionsleiter von ARC Raiders, Caio Braga, teilte in einem Vortrag auf der GDC (Game Developers Conference), was der Extraction-Shooter für Stationen durchlaufen hat – und die klingen allesamt, als hätten die Entwickler an ganz anderen Games gearbeitet.

Laut Braga konnte nämlich niemand wirklich beschreiben, worum es sich bei ARC Raiders eigentlich handelt.

„Wenn man jemanden fragte, hieß es, es handle sich um ein Battle-Royale gegen ARCs, oder ein Koop-Game im Stil von Shadow of the Colossus, oder einen Hero-Looter-Shooter”, erzählt Braga während seines Talks auf der GDC, „Unsere ARC-Entwickler hielten das Spiel für ein Koop-Soulslike” (Quelle: PC Gamer)

Mehr Adventure als typischer Shooter

Welcher Fokus spielte in der Entwicklung eine wichtige Rolle? Trotz der unterschiedlichen Visionen für ARC Raiders teilte Braga PC Gamer mit, dass sich ein besonderer Fokus herausstellte. Und der lag nicht wie zu vermuten auf dem reinen Shooter-Aspekt.

Es sollte zwar ein leicht zugänglicher Extraction-Shooter werden, also das, als was man ARC Raiders heute kennt. Allerdings stand ein bestimmter Aspekt im Fokus, der das Spiel von manch anderen Genretiteln unterscheidet:

Wir sahen mehr Potenzial darin, den Spielern die Möglichkeit zu geben, die Welt zu erkunden, anstatt nur zu schießen. Caio Brage im Gespräch mit PC Gamer

Wie viel Adventure steckt in ARC Raiders? Der PvPvE-Ansatz von ARC Raiders, zusammen mit den Erkundungsmöglichkeiten, lässt das Spiel durch seine Freiheiten beinahe mehr wie ein Adventure-Game mit möglichen Schießereien wirken als ein reiner Shooter.

Vor allem als Solo-Spieler, fühlt sich ARC Raiders mehr an wie ein entspannter Wandersimulator mit Robotern, was auch viele Spieler so unterstreichen würden. Freiheiten und die Entscheidungen der Spieler tragen dazu bei, sich das Spiel so zu gestalten, wie man will.



Auch wenn so ziemlich jeder Spieler ARC Raiders zu seiner eigenen Macht und womöglich einen anderen Spielstil präferiert als andere Raider, ist sich die Community bei einer Sache einig: Ein Roboter in ARC Raiders ist so schlimm, dass er sogar Ratten und PVE-Spieler verein