ARC Raiders: Auf taube Ohren gestoßen – So findet ihr die Gästeliste

Für die Quest „Auf taube Ohren gestoßen“ müsst ihr in ARC Raiders auf Computern nach einer Gästeliste suchen. Wie ihr sie schnell findet, erfahrt ihr hier.

Was muss man für die Quest machen? Lance schickt euch zu Stella Montis, um Informationen über Hörgeräte zu sichern, denn viele Raider haben Probleme mit ihrem Gehör. Ihr müsst deshalb folgende Aufgaben für die Quest erledigen:

Suche nach der Gästeliste der Forscherin auf den Computern an der Rezeption.

Finde heraus, wo die Forscherin ihre Vorlesung gehalten hat, und schau dir ihre Notizen an.

Suche nach Infos zu den Prototypen aus den Computern in der Medizinischen Forschungseinrichtung.

Finde die gedruckten Versandprotokolle in den Montagewerkstätten.

Habt ihr alle Aufgaben abgeschlossen, müsst ihr nur noch Lance von euren Fortschritten berichten. Viele Spieler haben aber Probleme, die genauen Standorte ausfindig zu machen. Wir zeigen euch deshalb, wo genau ihr in Stella Montis hin müsst.

Fundort: Gästeliste an der Rezeption

Die Gästeliste für Lance findet ihr an der Rezeption im Bereich „Geschäftszentrum“. Der beste Weg, um dahin zu gelangen, ist es, von der Eingangshalle zu kommen. Versucht in Richtung des Geschäftszentrums zu laufen und durch Treppen an Höhe zu gewinnen.

Hier findet ihr die Rezeption Dort steht der Computer mit der Gästeliste

Ihr seid richtig, wenn ihr durch eine Schleuse von Metalldetektoren hindurch müsst. Der PC steht hinter der Schleuse auf der rechten Seite des Raumes an einer Rezeption.

Fundort: Notizen im Raum der Vorlesungen

Seid ihr noch wegen der Gästeliste an der Rezeption, könnt ihr euch rechts halten und in den nächsten Raum gelangen. Hier findet ihr den zweiten PC für Lance.

Hier befindet sich der Raum für die Vorlesungen So sieht der Computer der Forscherin aus

Haltet euch dabei weiterhin rechts, wenn ihr in den Raum gelangt seid und sucht nach einem großen Lehrpult, auf dem sich das Gerät für die Datenentnahme befindet.

Fundort: Computer in der Medizinischen Forschungseinrichtung

Das nächste Gerät findet ihr im Bereich „Medizinische Forschungseinrichtung“. Der Raum mit dem Gerät befindet sich auf der zweiten Etage. Sucht nach einem Labor mit verschiedenen Tischen sowie elektrischen Modulen, die an der Wand installiert sind. Der PC ist in der Nähe eines Fensters montiert.

Hier ist der Fundort des dritten PCs Dort befindet sich die Schaltfläche für euer nächstes Gerät

Fundort: Versandprotokolle in den Montagewerkstätten

Die Versandprotokolle befinden sich in den Montagewerkstätten in einem Überwachungsraum. Der Raum ist in zwei Etagen unterteilt. Geht auf die zweite Etage.

Hier müsst ihr hin für die Versandprotokolle Die Kiste mit den Dokumenten befindet sich auf einem Tisch

Dort angekommen sucht ihr einen Tisch mit einem auffälligen schwarz-gelben Karton – in diesem sind die Unterlagen.

Habt ihr alle Punkte auf der Liste von Lance abgeschlossen, könnt ihr nun extrahieren. Beachtet, dass ihr in dieser Quest auch zwischen den Schritten sterben könnt, ohne Fortschritt zu verlieren. Macht euch also keine Gedanken über Feinde und lasst euch Zeit beim Erkunden.

Das waren alle wichtigen Fundorte für die Quest „Auf taube Ohren gestoßen“ in ARC Raiders. Neben dieser Mission gibt es auch noch weitere Quests, die ihr abschließen könnt. Solltet ihr dafür ebenfalls Lösungen suchen, haben wir für euch die passende Guide-Übersicht: ARC Raiders: Alle Guides, Tipps und Listen in der Übersicht