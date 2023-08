Apple iPad Pro jetzt um 50% reduziert: Schnappt euch das Modell mit 2TB jetzt über 1000€ günstiger

Schnappt euch jetzt bei Amazon das iPad Pro mit 2TB Speicher und 11-Zoll-Display mit sagenhaften 50% Rabatt im Angebot.

Bei diesem Angebot wird selbst Bill Gates zum Apple-Jünger: Bei Amazon könnt ihr euch das iPad Pro in der dritten Generation von 2021 mit 11 Zoll und satten 2TB Speicher gerade mit 50% Rabatt sichern. So zahlt ihr nur noch 1049€ für das Tablet. Im Vergleich zur UVP spart ihr so mehr als 1000€!

Apple iPad Pro jetzt im Angebot

Wenn ihr schon ein Produkt von Apple besitzt, dürften euch die zwei vielleicht größten Stärken des Tablets schon bekannt sein: Der hohe Komfort durch das iOS-Betriebssystem und die erstklassige Konnektivität mit anderen Geräten desselben Herstellers. Mit dem jedem Mac, iPhone oder jedem Paar AirPods wächst eure kleine Sammlung weiter und auf alle Geräte sind perfekt aufeinander abgestimmt, sodass ihr eure Daten jederzeit bequem abrufen könnt.

Das iPad Pro der 3. Generation war darüber hinaus das Erste, das den leistungsstarken M1-Chipsatz verbaut hatte. Der liefert vor allem im Vergleich zum Vorgänger einen erheblichen Performance-Boost und macht das Tablet zum idealen Begleiter bei der Arbeit, im Studium oder in eurer Freizeit.

Jetzt zuschlagen und 50% Rabatt sichern!

Egal, ob ihr arbeitet, lest oder euch mit Filmen, Serien und Spielen die Zeit vertreibt, das Liquid Retina Display sieht immer fantastisch aus. Dank 120Hz Bildwiederholrate ist es besonders flüssig beim Scrollen und bei schnellen Bewegungen. HDR10 und Dolby Vision werden ebenfalls unterstützt, was speziell bei Filmen und Serien ein echter Pluspunkt ist.

Das angebotene Modell kommt mit mehr als ordentlichen 2TB Speicher. Ihr könnt also jede Menge Daten, Fotos, Videos, Apps und mehr problemlos darauf abspeichern. Der Arbeitsspeicher kann sich mit 16GB ebenfalls sehen lassen und sorgt dafür, dass das System immer läuft wie geschmiert.

Noch mehr spannende Angebote stellen wir euch in unserer Übersicht vor. Hier findet ihr jeden Tag neue Produkte und Aktionen aus dem Gaming-, Hardware- und Multimedia-Bereich. Von uns für euch verglichen und geprüft. Schaut doch mal vorbei!