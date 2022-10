Twitch-Streamerin erreicht 100 % in WoW nach mehr als 16.000 Stunden Spielzeit – Unmittelbar vor Release neuer Achievements

Die Schwedin Annie Fuchsia (24) gehört zu den meistgesehenen Streamern von WoW auf Twitch. Nun erreichte sie einen besonderen Meilenstein: 100 % Achievements – jedoch nur für kurze Zeit.

Wer ist Annie Fuchsia? Annie Fuchsia ist eine MMORPG-Streamerin aus Schweden. Neben WoW spielt sie auch Final Fantasy XIV und Variety Games wie Among Us. Aktuell belegt sie Platz 36 der meistgesehenen Streamer zu WoW (via sullygnome).

2021 schrieb sie mal international Schlagzeilen, weil sie eine Kuh im neuen MMORPG New World melkte und dafür permanent gebannt wurde.

Annie bezeichnet sich selbst als Sammlerin – dem Ruf wurde sie jetzt gerecht, indem sie alle für sie erreichbaren Achievements in WoW erlangte. Dabei stand sie jedoch gehörig unter Zeitdruck, denn das Pre-Patch zur neuen Erweiterung Dragonflight steht vor der Tür – und drohte, ihren Erfolg zunichte zu machen.

„Jetzt kann ich endlich das Spiel spielen“

Was genau hat Annie Fuchsia da erreicht? Am 24. Oktober gelang der Streamerin etwas, das sie zuvor noch nie geschafft hatte: Sie holte sich alle derzeit verfügbaren Achievements in WoW. Zu diesem Zeitpunkt waren das 4.481 Achievements.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Wie ist die Leistung einzuschätzen? Annie ist zwar nicht die erste Spielerin, die ein 100 % erreicht hat, doch sie kann sich zu den sehr wenigen zählen, die es so weit gebracht haben.

Die Tracking-Website Data of Azeroth listet im Moment (Stand: 25. Oktober) nur 17 andere Spieler mit einem perfekten Achievement-Score von 38.115 – und zwar weltweit. Wie viele Spieler WoW zuvor bereits bezwungen haben, lässt sich nur schwer sagen.

Denn was genau es bedeutet, WoW komplett durchzuspielen, ändert sich mit jeder Erweiterung: Es kommen neue Achievements hinzu, während andere nicht mehr erreicht werden können. Letztere werden zu sogenannten „Feats of Strength“ und werden nur angezeigt, wenn man sie erreicht hat.

Sie tragen dann nicht mehr zum Achievement-Score bei. Es ist also nicht zwingend notwendig, von Anfang an dabei gewesen zu sein und seit mehr als 15 Jahren Errungenschaften zu grinden – umgekehrt hat ein Spieler, der vielleicht vor Jahren einmal 100 % erreicht hat, jetzt viel aufzuholen.

So eine Leistung erfordert Zeit: Auf Anfrage eines Twitter-Nutzers, wie lange Annie dafür gebraucht hätte, teilte die Streamerin ihre Spielzeit. Über 16.056 Stunden verbrachte sie schon in der Welt von WoW – und das nur mit ihrem Main. Umgerechnet entspricht das 669 Tagen.

This is my playtime on my main character 🙂 pic.twitter.com/bfz7NNOR4O — AnnieFuchsia (@anniefuchsia) October 24, 2022

Warum musste sich die Streamerin beeilen? Das letzte Achievement, das Annie für ihre Sammlung noch fehlte, war „Synth-supersized!“. Dafür musste sie 50 Kreaturen mit der Protoformsynthese herstellen. Eine Leistung, die nur 1 % aller Profile vorweisen können (via wowhead).

Mit dem Release des Pre-Patch zur neuen Erweiterung Dragonflight kann das Achievement jedoch nicht mehr erreicht werden, es wird zu einem Feat of Strength. Also eigentlich gut für Annie, denn dann muss sie sich das Achievement ja nicht mehr holen, oder?

Das stimmt zwar, allerdings werden mit dem Pre-Patch auch gleich hunderte neuer Achievements ins Spiel gebracht. Hätte sich Annie das Achievement also nicht noch schnell geschnappt, hätte sie wohl frühestens in einigen Monaten wieder die Gelegenheit gehabt, die 100 % zu erreichen.

Der Pre-Patch kommt in Europa heute, am 26. Oktober. Annie blieben also kaum 2 Tage, um ihren Erfolg zu genießen, ehe die vollen Progress-Bars wieder etwas leerer werden.

Auf Twitter teilte Annie ihren Erfolg mit dem Hinweis, jetzt könne sie endlich das Spiel spielen – eine Anspielung auf die legendäre WoW-Folge in Southpark. An diesem Post feilte sie lange mit ihrem Chat – schließlich habe sie nur einmal die Chance, das zu teilen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Für Annie ist der Grind jedoch noch nicht ganz vorbei: Sie will sich noch einige Collectibles in Shadowlands holen, bevor man sie nicht mehr bekommen kann. Diese Sammelobjekte tragen allerdings nicht mehr zu ihrem Achievement-Score bei.

Was haltet ihr von Annies Leistung? Habt ihr die 100 % auch schonmal geknackt, oder fehlte euch immer etwas? Welche Achievements findet ihr so richtig ätzend und auf welche seid ihr besonders stolz? Lasst uns gerne einen Kommentar da.

Wie ihr die verbleibende Zeit in Shadowlands noch gut nutzen könnt, erfahrt ihr hier:

WoW: 5 Dinge, die ihr noch vor dem Launch vor Dragonflight tun solltet