In einem neuen Anime geht es um eine Sängerin, die nicht singen kann

Im April 2025 startet ein neuer Anime-Kinofilm, in dem eine Sängerin von der Menschheit unbeachtet bleibt. Dabei füllt sie im echten Leben ganze Konzerthallen.

Um welche Sängerin geht es? Der neue Anime-Film dreht sich um Hatsune Miku. Dabei handelt es sich um eine virtuelle Figur, die das Gesicht einer Stimme eines Software-Synthesizers ist. Die künstliche Stimme wird für viele Projekte benutzt und ist vor allem für J-Pop-Titel ausgelegt.

Im Laufe der Zeit hat sich auf der Computer-Stimme eine eigene Persönlichkeit entwickelt. Aus der Stimme wurde die Anime-Figur mit ihren ikonischen, türkisen Zöpfen, die ihr heute kennt. Über das Programm hinaus haben sich eigene Merchandise-Artikel und Videospiele entwickelt. Hatsune Miku ist mittlerweile so beliebt und bekannt, dass sie Konzerthallen füllt – sogar in Deutschland (via Mitsubishi Electric Hall).

Auch ein Kino-Film zählt jetzt zum Franchise von Hatsune Miku. Doch in ihren neuen Film erleben wir sie von einer ganz neuen Seite.

Hatsune Miku ist plötzlich unbeliebt und kann nicht singen

Worum geht es im Film? Der neue Film Colorful Stage! the Movie: A Miku Who Can’t Sing geht es um eine Version von Miku, die tatsächlich nicht singen kann und von den Menschen nicht gehört wird.

Die Teenagerin Ichika Hoshino ist selbst Musikerin und hört in einem Plattenladen in Shibuya einen Song von Hatsune Miku, den sie noch nie gehört hat.

Dabei trifft sie auf eine unbekannte Version von Miku. Sie hat Probleme damit, mit ihrer Musik die Menschen zu erreichen.

Hoshino und Miku schließen sich zusammen, um mit Mikus Musik die Herzen der Menschen zu berühren.

Der Film basiert auf einem Mobile Game namens Hatsune Miku: Colorful Stage!, das im Jahr 2021 nach Deutschland kam.

Die Japaner konnten den Film bereits im Januar 2025 sehen. Deshalb gibt es auch schon erste Wertungen auf IMDb, die den Film allerdings nur mit 6,4 Sternen bewerten. Da die Wertung nur durch 161 Personen zusammenkommt, bleibt abzuwarten, wie gut der Film wirklich ist, wenn er erscheint.

Wann kommt er ins Kino? Der Film startet am 5. April 2025 in den deutschen Kinos. In unserer Anime-Kino-Liste haben wir euch verlinkt, welche Kinos den Streifen zeigen werden. Die Laufzeit beträgt 105 Minuten.

In diesem Jahr kommen noch andere Animes ins Kino. Damit ihr Bescheid wisst und keinen Film verpasst, könnt ihr euch die Übersicht von MeinMMO abspeichern. Wir aktualisieren den Plan regelmäßig, damit ihr früh genug eure Kino-Dates planen könnt: Alle Animes, die 2025 ins Kino in Deutschland kommen