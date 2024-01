Anime-Fans jubeln, denn Sword Art Online bekommt einen neuen Film

Die Geschichte von Sword Art Online ist noch nicht vorbei. Ein neuer Film zum Erfolgs-Anime wurde angeteasert, nachdem es lange Funkstille gab.

Fans von Sword Art Online warten sehnsüchtig auf eine Fortsetzung. Doch nach der letzten Staffel „Sword Art Online: Alicization – War of Underwarld: Part II“ ist es ruhig um die Serie geworden. Jetzt gibt es ein neues Lebenszeichen – ein neuer Film ist in Entwicklung und vieles deutet darauf hin, dass er nicht mehr so weit entfernt ist.

Was ist Sword Art Online? Sword Art Online ist einer der ganz großen Anime des letzten Jahrzehnts und gilt als die Serie, die das „Isekai“-Genre zu viel Ruhm verholfen hat. Der Junge Kirito nimmt an einem neuartigen MMORPG teil, bei dem man mittels „Full Dive“-Technologie vollständig in das Spiel eintauchen kann.

Der Entwickler des Spiels verfolgt allerdings einen perfiden Plan: Alle eingeloggten Spieler sind dauerhaft in der Spielwelt gefangen. Wenn sie im Spiel sterben, dann wird durch die Hardware des Spiels auch das Gehirn des Spielers in der realen Welt vernichtet. Das macht die Bedrohung in dem MMORPG deutlich realer und es entbrennt ein wilder Überlebenskampf zwischen den Spielern. Denn nur, wenn es ihnen gelingt, den finalen Boss zu bezwingen, dann werden sie freigelassen.

Auch wenn die Handlung in den darauffolgenden Staffeln von dieser Grundidee ein wenig abweicht, im Zentrum steht immer die Idee, Spieler vollständig in eine digitale Welt eintauchen zu lassen, zusammen mit der Forschung und der Bedeutung daran, die das für die Menschheit haben kann.

Was wurde angekündigt? Im japanischen FreeTV wurde vor einigen Tagen zum ersten Mal der bisher letzte Film von Sword Art Online gezeigt. Im Anschluss an das Programm gab es einen kleinen Teaser der Macher, der dann auch auf Twitter veröffentlicht wurde:

“Ein ganz neuer Anime-Film ist in Produktion. Weitere Informationen gibt es in Kürze!”

Demnach ist ein neuer Film zu Sword Art Online bereits in Produktion und die Geschichte rund um Kirito und Asuna wird weitergesponnen.

Was weiß man bereits über den Film? Die ernüchternde Antwort ist hier: nicht viel. Aber wenigstens ist das ein neues Lebenszeichen von Sword Art Online. Der neue Film wurde ursprünglich bereits im Jahr 2022 angekündigt, doch danach wurde es ruhig um das Projekt. Da fast zwei Jahre ohne ein Lebenszeichen vergingen, hatten viele bereits gefürchtet, dass der Film einfach stillschweigend eingestampft wurde und nie erscheinen.

Zumindest diese Sorge hat man den Fans von SAO nun genommen – der Film ist auch weiterhin in Produktion und mit ein wenig Glück, bekommen wir ihn noch in diesem Jahr oder spätestens im nächsten Jahr zu sehen.

Welchen Plot der Film haben wird, ist bisher noch unbekannt. Aus dem Teaser auf Twitter geht lediglich hervor, dass es sich um einen „ganz neuen Film“ handeln soll – also wohl keiner der bisher bekannten Story-Arcs wieder aufbereitet wird.

Für Fans von SAO bleibt es also spannend – und hoffentlich gibt es in den kommenden Monaten noch mehr Informationen.

Freut ihr euch auf einen neuen SAO-Film?

