Animator von One Piece verrät, ob die Macher des Anime Sanji wirklich so hassen

Chansard vermutet, dass die Verantwortlichen daher dazu neigen, solche Szenen eher den besonders geschulten Animatoren zu geben. Er betont jedoch, dass dies lediglich seine persönliche Theorie als Fan sei, und er in diesem Fall nicht als Animator von One Piece spricht. Als Fan sei er jedoch selbst gespannt, wie sich die Darstellung von Sanji entwickelt.

Am Kampf zwischen Sanji und Queen hätten etwa die ganz großen Namen der Animatoren gearbeitet. Diese Meinung scheint auch von den Fans geteilt zu werden. So wurde die Qualität dieses Kampfes bereits in einem Reddit-Thread Anfang April hervorgehoben, um zu zeigen, dass Toei den Koch doch nicht so schlecht behandelt.

Einige Fans waren sich sicher: Das Animations-Studio Toei habe einfach etwas gegen Sanji. Die Kollegen von GamePro haben die Diskussion am 8. April für euch aufbereitet. In einem Interview mit dem YouTuber Brago D. Ace wurde dem Animator Vincent Chansard nun die entscheidende Frage gestellt: Hasst Toei Sanji?

Sie bemängelten Änderungen, die der Anime im Vergleich zur Manga-Vorlage vorgenommen hat, mit denen der beliebte Schiffskoch ihrer Meinung nach unvorteilhaft dargestellt wird. So schwärmt er von einem minderjährigen Charakter – etwas, das der Schöpfer von One Piece im Manga stets tunlichst vermieden hat. Aus einem Gruppen-Bild wird Sanji einfach weggelassen.

Was ist das Problem mit Sanji? Anfang April 2025 kehrte der Anime zu One Piece mit dem Egghead-Arc aus der Pause zurück. Das sollte eigentlich ein Anlass zur Freude unter den Fans sein, doch Anhänger des Charakters Sanji waren überhaupt nicht begeistert.

Als Koch ist Sanji ein fester Bestandteil der Strohhut-Bande in One Piece . Doch einige Fans finden, dass der Charakter im Anime unfair behandelt wird. Sie glauben, das Studio stelle ihn absichtlich schlechter dar als die Manga-Vorlage von Eiichiro Oda. Nun äußert sich ein Animator der Serie zu der Diskussion.

