Analyst mischt sich in die Debatte um den Release von GTA 6 ein; sagt: „Einige Firmen werden deswegen untergehen“

Noch stehen alle Weichen auf ein Release von GTA 6 im Herbst 2025. Sollte dem nicht so sein, könnte das einige Firmen in der Gaming-Branche untergehen lassen, sagt ein Analyst.

Wer ist der Analyst? Der Analyst, der sich jetzt zu Wort meldet, ist Ben Porter. Dieser ist als Director of Consulting bei Newzoo angestellt, einem Analyse-Unternehmen mit Fokus auf die Gaming-Branche. In einem Interview mit PC Gamer im Rahmen der GDC 2025 äußerte er sich zum Einfluß von GTA 6 auf die Branche:

Wenn du als Firma [mit dem Release deines eigenen Spiels] aktuell gespannt auf den Release von GTA 6 wartest und es sich dann um drei, vier, fünf, sechs Monate verzögert, was tust du dann? Entweder musst du in der Lage sein, dich in das große schwarze Loch zu stürzen, das jetzt offen ist, oder du musst deine Entwicklungszeit noch einmal um weitere sechs Monate verlängern – Ich bin mir sicher, einige Firmen werden deswegen untergehen, oder?

Nach Porters Theorie könnten also Firmen, die dem Launch von GTA 6 ausweichen möchten, bei einer Verschiebung von diesem, finanzielle Probleme bekommen. Ein anderer Analyst hat sich letztens Ärger mit einem der Entwickler von Baldur’s Gate 3 eingefangen:

Auch das Warten auf GTA 6 kostet

Was ist an der Aussage dran? Tatsächlich scheinen viele Spieleentwickler aktuell auf eine Ankündigung konkreter Releases zu verzichten, da sie GTA 6 aus dem Weg gehen möchten. Das schreibt unter anderem der Gaming-Journalist Jason Schreier bei Bloomberg (Paywall). Seinen Quellen nach wollen die Firmen sicherstellen, dass GTA 6 wirklich in 2025 erscheint und sich eben nicht nach 2026 verschiebt.

Die Publisher scheinen zu befürchten, dass ein Release zu nah an der Veröffentlichung von GTA 6 einen negativen Effekt auf ihre eigenen Verkaufszahlen haben könnte.

Ben Porter wiederum impliziert mit seiner Aussage, dass manche Firmen sich das Warten, Zaudern und Schieben nicht leisten können:

Ein nicht veröffentlichtes Spiel ohne Release-Datum – egal ob Full-Release oder Early-Access – bringt dem Entwickler meist keine Einnahmen: Ohne klares Veröffentlichungsdatum sind zumindest in Deutschland auch Vorbestellungen verboten (via Heise).

Das kann bedeuten, dass ein Entwickler auf den Kosten eines möglicherweise bereits fertigen Spiels auf unbestimmte Zeit sitzen bleibt. Nicht alle Spielentwickler können sich das auf Dauer leisten.

Wie steht es um den Release-Termin? Im Moment gibt es zwar Gerüchte, aber noch keine offizielle Ankündigung einer Release-Verschiebung von GTA 6. Entsprechend ist im Moment noch davon auszugehen, dass das Spiel im Herbst 2025 erscheinen wird. Auch, wenn es immer wieder Gerüchte über eine Verschiebung gibt.

Der Release von GTA 6 wird vermutlich auch Auswirkungen auf Rockstars bzw. Take-Twos eigene Spiele haben. Dazu gehört unter anderem GTA Online. Mehr dazu, wie es damit weitergeht, gab es zuletzt ebenfalls: Chef von Take-Two beantwortet die Frage, was mit GTA Online passiert, wenn GTA 6 startet